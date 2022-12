Zajęcia z psychologiem sportu u Moniki Pyrek! Kolejne niezwykłe materiały na e-platformie fundacji byłej lekkoatletki

Cykl profesjonalnie przygotowanych materiałów na temat psychologii w sporcie nosi nazwę „FundaMENTALNIE o sporcie: Psychologia sportu dla każdego”. Grzegorz Więcław porusza w nich m.in. temat wczesnej specjalizacji w sporcie, opowiada też, jak ćwiczyć koncentrację uwagi, mówi o tym, kto może pracować z psychiką sportowca, a także wprowadza w świat psychologii sportu i treningu mentalnego. Materiały są dostępne zarówno do czytania, jak i do słuchania.

– Na co dzień pomagam zawodnikom i trenerom na różnym poziomie zaawansowania w rozwijaniu umiejętności mentalnych, radzeniu sobie z różnymi sytuacjami oraz odkrywaniu samego siebie. Staram się też usprawniać systemy, w których na co dzień funkcjonują tworząc środowisko sprzyjające rozwojowi. Wszystko po to, żeby więcej ludzi mogło osiągać swoje cele i realizować potencjał, który w nich drzemie, a dzięki temu budować świadome i szczęśliwe życie – podkreśla Grzegorz Więcław.

E-platforma to także idealne wprowadzenie do wielu dyscyplin sportowych i przede wszystkim okazja do wspólnej aktywnej zabawy. Mistrzowie przeprowadzają ciekawe treningi i sami prezentują, jak wykonywać ćwiczenia z danej dziedziny. Wystarczy tylko je odtworzyć i wspólna zabawa może się rozpoczynać!

Ale e-platforma to nie tylko filmy instruktażowe, to kopalnia pomysłów na aktywność dla całej rodziny. Można na niej znaleźć wiele bardzo ciekawych pomysłów na spędzanie wolnego czasu, nie tylko stricte sportowych. Między innymi są zestawy gier i zabaw, gotowe aktywne łamigłówki do ściągnięcia, planszówka, zestawy zabaw na plaży, szerokie info o przepisach drogowych na rolki, rower, wrotki, a także zasady zachowania nad wodą, instruktaż jazdy na deskorolce. Naukę gry w badmintona, naukę gry w tenisa z Klaudią Jans-Ignacik, ćwiczenia jogi dla maluszków. Regularnie dodawane są także kolejne sporty, które przybliżają młodym ludziom gwiazdy, jak choćby wybitny reprezentant Polski w siatkówce Piotr Gruszka, czy lekkoatletyczny medalista mistrzostw świata Marek Plawgo.

Forma e-platformy, czyli łatwość dostępu do wiedzy w niej zawartej powoduje, że tak naprawdę każdy chętny jest w stanie korzystać oraz czerpać z przygotowanych i prezentowanych na niej treningów czy zabaw ruchowych. Co ważne, dostęp do e-platformy jest bezpłatny, zatem wszyscy mogą korzystać z wiedzy przekazywanej przez mistrzów sportu. Stworzenie i rozwój e-platformy współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, partnerem głównym jest Kinder Joy of moving, a akcję wspiera też wypożyczalnia samochodów Rentis.

– Projekt „KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF” okazuje się strzałem w dziesiątkę, nie tylko wielu pedagogów, ale całe rodziny doceniły materiały przygotowane przez naszych doświadczonych instruktorów. Jak pokazują materiały przygotowane przez Grzegorza Więcława można tutaj znaleźć także sporą dawkę wiedzy, przydatnej dla pedagogów, młodych sportowców czy osób, które lubią aktywnie spędzać czas. Wystarczy tylko wejść i poszukać tego, co nas zainteresuje. Projekt jest skierowany zarówno do nauczycieli, jak i rodziców, którzy mogą korzystać z naszych gotowych i sprawdzonych materiałów w domu czy na spacerze. Najważniejsza w nich jest super zabawa – podkreśla Monika Pyrek, jedna z najlepszych zawodniczek w historii polskiej lekkiej atletyki.

Nowe materiały na e-platformie, prowadzonej przez Fundację Moniki Pyrek, pojawiają się regularnie, warto więc często na nią zaglądać i szukać nowych treści.

– To bardzo ciekawe miejsce z gotowymi pomysłami, które bardzo pomagają w urozmaiceniu zajęć w szkole, a nam dostarczają także ciekawych materiałów dydaktycznych, czy jak w przypadku porad psychologa sportu, także merytorycznych – mówi Katarzyna Wojtalczyk, nauczycielka WF z Tomaszowa Mazowieckiego. – Dla nas nauczycieli to spore ułatwienie. Dzieci z chęcią wykonują rozmaite zadania, które można znaleźć na platformie, a dodatkowo motywuje je fakt, że mogą podpatrywać mistrzów sportu. Idealnie łączy naukę z zabawą – dodaje.

Pełne informacje dotyczące projektu, materiały, gotowe treningi i zabawy związane z aktywnością fizyczną dla dzieci można znaleźć pod adresem: https://alternatywnelekcjewf.pl/.