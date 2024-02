Znany piłkarz został przyłapany na portalu randkowym. Klub błyskawicznie go wyrzucił. Dalej w to nie wierzymy

Brutalne pobicie polskiego piłkarza. Potężna awantura, zakrawiony ranny trafił do szpitala

Besiktas wyrzucił piłkarza, bo ten korzystał z portalu randkowego

Emirhan Delibas nieoczekiwanie został bohaterem mediów na całym świecie. Ten 21-letni piłkarz jest wychowankiem Besiktasu, w którym przeszedł drogę od drużyn młodzieżowych aż do seniorów, ale to nie pomogło mu w obliczu obyczajowej afery. Jeden z najlepszych tureckich klubów postanowił rozwiązać kontrakt z pomocnikiem po tym, jak na światło dzienne wyszedł jego profil na jednym z portali randkowych. Delibas wstawiał na nim zdjęcia w klubowej odzieży, a także zawyżył swój wiek o trzy lata. Oficjalny komunikat Besiktasu mówi o rozwiązaniu kontraktu za porozumieniem stron, ale wydarzyło się to tuż po tym, gdy internet obiegły zdjęcia piłkarza z randkowej aplikacji.

Emirhan Delibas szukał miłości na portalu randkowym, stracił klub

"Rozstaliśmy się z piłkarzem Emirhanem Delibasem za porozumieniem stron. Życzymy mu sukcesów w przyszłej karierze" - brzmiał lakoniczny komunikat Besiktasu. Gdy cała sprawa nabrała rozgłosu, swój komunikat wydał sam piłkarz. Na Instagramie tłumaczył się, że odnaleziony profil nie jest jego i ktoś się pod niego podszywa. "Moja lojalność wobec zespołu nie podlega dyskusji. Gra w Besiktasie to dla mnie wielka odpowiedzialność, a wasze wsparcie zawsze było dla mnie największą motywacją" - podkreślał, ale nie przekonało to władz klubu ze Stambułu.

Delibas jest wychowankiem Besiktasu, ale ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Goztepe grającym na zapleczu tureckiej ekstraklasy. W tym sezonie znalazł się w kadrze Besiktasu, ale rzadko kiedy pojawiał się na boisku. Łącznie rozegrał 14 minut - pięć w Lidze Konferencji Europy i dziewięć w lidze. Więcej już nie otrzyma. Od kilku tygodni trenerem Besiktasu jest Fernando Santos, a drużyna ze Stambułu zajmuje obecnie 4. miejsce w tabeli.