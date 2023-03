18 ligowych zwycięstw z rzędu i koniec. Lider pokonany przez mistrza Polski

Nikola Grbić może tylko bezradnie rozłożyć ręce. Nic już na to nie poradzi, klamka zapadła. Ta decyzja może położyć się cieniem

Tak wygląda teraz Katarzyna Skowrońska! To zdjęcie powali was pięknem, można się zakochać

Co za widoki!

Mecz miał dramatyczny przebieg, bo goszczące w Łodzi policzanki prowadziły już 2:0 w setach, ale gospodynie odrobiły straty i doprowadziły do tie-breaka. W nim uległy minimalnie, 13:15. Statystyka pokazuje, że kluczowym elementem był blok. Chemik zaliczył 14 „czap” (ŁKS 11), ale potrafił zanotować 21 wybloków, po którym pojawiała się okazja do kontr. W pojedynku bombardierek obu ekip górą Serbka Jovana Brakocević-Canzian, która zdobyła 29 pkt – o 5 więcej niż włoska atakująca łodzianek Valentina Diouf.

Tak wygląda teraz Katarzyna Skowrońska! To zdjęcie powali was pięknem, można się zakochać

– To będzie dla nas cenna lekcja. Musimy wyciągnąć z niej wnioski. Miałyśmy ważne piłki w górze, brakowało dokładności – oceniła libero łodzianek Paulina Maj-Erwardt. – Wiadomo, że nie lubię przegrywać, ale może... dobrze, że tak się stało, bo w trakcie meczu potrafiłyśmy się podnieść po dwóch słabszych setach i doprowadzić do tie-breaka. W piątym secie miałyśmy słabszy początek. Potem nie wykorzystałyśmy szans. Jeśli chcemy myśleć o mistrzostwie i Pucharze Polski, to musimy zwracać uwagę na niuanse siatkarskie i wyeliminować błędy. Bo w przeciwnym razie kończy się tak jak ten tie-break, czyli 13:15.

Wielka wojna w PlusLidze. Kluczowy mecz odbędzie się w Warszawie

Mimo porażki ŁKS pozostał liderem Tauron Ligi, ale przewaga nad Developresem Rzeszów zmalała do punktu i łódzki zespół nie zapewnił sobie jeszcze pierwszej lokaty przed fazą play-off. Chemik Police zajmie w najlepszym razie trzecią pozycję i zagra w play-off z szóstą drużyną po fazie zasadniczej.

– Walczymy nadal i chcemy utrzymać pierwsze miejsce w tabeli. To nasz cel, mamy jeszcze jedno spotkanie i chcemy je wygrać – zapowiada Maj-Erwardt przed wtorkowym (28.03) zakończeniem rundy zasadniczej z lokalnym rywalem, Budowlanymi Łódź.

Czołówka tabeli Tauron Ligi

1. ŁKS Łódź 18 zw 1 por 52 pkt

2. Developres Rzeszów 17 2 51

3. Chemik Police 15 4 43