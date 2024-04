Aleksander Śliwka pokazał ślady po kontuzji. Te obrazki mogą wywołać ciarki na całym ciele

Policja zatrzymała hejtera, który groził siatkarkom i wulgarnie je obrażał. Kara do trzech lat

Aleksander Śliwka jest bezapelacyjnie jednym z najważniejszych filarów reprezentacji Polski. Przyjmujący po wielu latach znakomitej dyspozycji na parkiecie w barwach reprezentacji Polski oraz ZAKSY Kędzierzyn-Koźle miał ogromnego pecha. Podczas meczu w rozgrywkach Ligi Mistrzów złamał palec, który okazał się na tyle skomplikowany, że 28-latek był zmuszony przejść operację. Przyjmujący wracał do pełni sił przez wiele tygodni, a w tym czasie jego klub notował coraz to gorsze wyniki. Ostatecznie ZAKSA Kędzierzyn-Koźle nie zagrała w Play-Offach PlusLigi i zajęli odległe 10 miejsce.

Niebawem reprezentanci Polski rozpoczną przygotowania do igrzysk olimpijskich, na których wszyscy kibice, jak i zawodnicy liczą na zdobycie wymarzonego medalu. Na pokazie strojów na imprezę w Paryżu udział wzięli Śliwka i Łukasz Kaczmarek, całe wydarzenie zostało zorganizowane przez markę Adidas, a sportowcy zaprezentowali stroje dla dziewięciu komitetów olimpijskich i sześciu paraolimpijskich, w tym dla Polski.

Aleksander Śliwka "pochwalił się" kondycją palca po kontuzji! "Jest troszkę zgięty"

Śliwka w rozmowie z "TVP Sport" pokazał palec, który musiał przejść skomplikowaną operację i odniósł się do aktualnej sytuacji. - Palec jest troszkę zgięty, ale umożliwia mi grę w siatkówkę. Jestem od miesiąca w pełnym treningu, jeśli chodzi o kontrolę piłki to w 99% ją odzyskałem. Brakuje mi po prostu treningu siatkarskiego i rytmu meczowego. [...] W sporcie, jak i w życiu występuje ta sinusoida, byliśmy na samym szczycie, ale teraz spadliśmy troszkę w dół. Wielu zawodników, którzy odnosili sukcesy w 2023 roku przeżyli kontuzję, mamy nadzieje, że na ten najważniejszy turniej to zdrowie będzie najlepsze, ponieważ wtedy ono jest najbardziej potrzebne - podsumował Śliwka.

Igrzyska w Paryżu siatkarzy rozpoczną się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia.