Śliwka i Kaczmarek przymierzyli stroje olimpijskie. Siatkarze wzięli udział w pokazie kolekcji na igrzyska w Paryżu

Jak informuje PKOl, podczas oficjalnej premiery zorganizowanej przez markę adidas sportowcy zaprezentowali stroje dla dziewięciu komitetów olimpijskich i sześciu paraolimpijskich, w tym dla Polski. Nasz kraj podczas tego wydarzenia reprezentowali m.in. trzykrotna mistrzyni olimpijska Anita Włodarczyk, Paweł Tarnowski, Martyna Swatowska-Wenglarczyk i Julia Piotrowska. W pokazie wzięli też udział dwaj siatkarze reprezentacji Polski, Łukasz Kaczmarek i Aleksander Śliwka.

Kaczmarek i Śliwka dzień wcześniej zakończyli sezon ligowy, w którym zajęli dopiero 10. miejsce z Zaksą Kędzierzyn, targaną licznymi problemami torpedującymi efekty starań zawodników. Teraz będą mieli więcej czasu przed startem przygotowań do sezonu olimpijskiego 1 maja. Selekcjoner Nikola Grbić powołał ich do 30-osobowej kadry, ale można być niemal pewnym, że o ile wrócą do swojej normalnej dyspozycji, znajdą się w ścisłym olimpijskim składzie.

W takich strojach zagrają siatkarze na igrzyskach

Śliwka i Kaczmarek mieli na razie okazję przymierzyć olimpijskie stroje jedynie na prezentacji. W lipcu zapewne otrzymają szansę, by się z nimi pokazać już w Paryżu. Jak informuje PKOl, pokazane stroje nasi sportowcy ubiorą podczas dekoracji medalowej, a także w trakcie treningów oraz pobytu w wiosce olimpijskiej.

„Nasza kolekcja to połączenie nowego spojrzenia na symbole narodowe z ogniem pasji i walki, który nosi w sobie każdy sportowiec. Stroje będą nosić zarówno polscy olimpijczycy, jak i paraolimpijczycy, bo kolekcja została tak zaprojektowana, by umożliwić wszystkim sportowcom – zarówno tym bez, jak i z niepełnosprawnościami – rywalizację na najwyższym poziomie, w pełnym poczuciu komfortu” – przekazano w komunikacie PKOl.