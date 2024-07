Bartosz Bednorz nie jedzie na igrzyska. Znalazł sobie nowe zajęcie, to będzie prawdziwy hit!

Bartosz Bednorz weźmie udział w popularnym show!

Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn to jedna z naszych największych szans medalowych na igrzyskach olimpijskich obok m.in. Igi Świątek. Co prawda Polacy nie zdobyli medalu olimpijskiego w siatkówce od kilkudziesięciu lat, ale trudno nie wskazywać ich jako faworytów do niego, gdy pozostają aktualnymi wicemistrzami świata i mistrzami Europy. Fani mają jednak pewne wątpliwości co do niektórych decyzji kadrowych Nikoli Grbicia, a największe wywołuje brak powołania Bartosza Bednorza. Fani nie potrafili pogodzić się z tym, że siatkarz, będący w tak dobrej formie, nie zyskał wystarczającego uznania w oczach serbskiego szkoleniowca. Okazuje się, że sam Bednorz nie będzie próżnował w czasie igrzysk.

Dla wielu siatkarzy i siatkarek sezon reprezentacyjny właśnie się zakończył, więc mają przed sobą sporo wolnego czasu. Bartosz Bednorz postanowił spędzić go nieco bardziej aktywnie i wziąć udział w popularnym show stacji Polsat. 29-latek na swoim profilu na Instagramie poinformował fanów, że weźmie udział w programie „Ninja Warrior Polska”. – Taka niespodzianka! Zapraszamy do oglądania kolejnego sezonu – napisał krótko Bednorz publikując zdjęcie z prowadzącymi program Leszkiem Milewskim, Łukaszem Jurkowskim i Karoliną Gilon.

W komentarzach zrobiło się prawdziwe poruszenie. Artur Szalpuk od razu zapytał kolegę z kadry o to czy... wygrał, co Bednorz skomentował tylko emotikoną z palcem przyłożonym do ust. „Nie samą siatkówką człowiek żyje, powodzenia”, „Tego chyba nikt się nie spodziewał. Trzymam kciuki”, „Oj będzie się działo”, „Ekstra!”, „Brawo”, „To trzeba zobaczyć!” - pisali z kolei zachwyceni fani.