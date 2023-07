Bartosz Kurek doprowadził kibickę do płaczu! Nagranie z gwiazdorem reprezentacji Polski natychmiast trafiło do sieci

Siatkarze reprezentacji Polski już mogą myśleć nad finałami tegorocznej edycji Ligi Narodów, które rozgrywane będą w Gdańsku. Przez trzeci turniej biało-czerwoni przeszli jak burza, pokonując kolejno Słowenię, Brazylię, Kanadę oraz Japonię. Nawet brak w składzie Bartosza Kurka oraz Mateusza Bieńka na ostatni mecz nie sprawił, że podopieczni Nikoli Grbicia mieliby jakiekolwiek problemy i teraz mogą już w pełni myśleć o kolejnej fazie rywalizacji. Polscy siatkarze opuszczają Filipiny w dobrych humorach również dzięki tamtejszym fanom, czego doskonałym przykładem jest Bartosz Kurek.

Fanka Bartosza Kurka zapamięta to spotkanie z polskim siatkarzem do końca życia. Gwiazdor biało-czerwonych sprawił, że zalała się łzami

Na trybunach podczas kolejnych spotkań reprezentacji Polski nie brakowało kibiców, którzy odziani byli w biało-czerwone koszulki oraz mieli transparenty lub inne gadżety, które pokazywały którym dokładnie zawodnikom kibicują. Jedna z fanek pokazała się nawet w specjalnej opasce na włosy, do której przyczepione były podobizny Bartosza Kurka. To, co spotkało ją na parkiecie, na pewno zapamięta do końca życia.

Kibicka bowiem opowiadała przed kamerą kim jest, kiedy za jej plecami pojawił się właśnie jej idol, Bartosz Kurek. Dziewczyna szybko odskoczyła na bok i zalała się łzami nie mogąc uwierzyć, że polski siatkarz stoi obok niej. Wyraźnie wzruszony całą sytuacją Kurek poprosił resztę fanów o oklaski, po czym przytulił swoją fankę, która dalej nie mogła uwierzyć w te wydarzenia.

