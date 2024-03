Bartosz Kurek ma wykształcenie zaskakujące jak na polskiego siatkarza. Wszystko przez jedną ważną decyzję

Wykształcenie Bartosza Kurka zaskakuje. Jedna decyzja była kluczowa

Bartosz Kurek dziś jest jednym z najlepszych i najlepiej opłacanych siatkarzy na świecie, ale droga na szczyt była długa. Jak wielu chłopców poświęcił się treningom w dzieciństwie i marzył o takiej przyszłości, jednak w tamtym czasie musiał też dbać o bieżące sprawy, takie jak edukacja. Swoje pierwsze siatkarskie kroki stawiał w Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie, gdzie dorastał, a jego ojciec - były siatkarz - grał w miejscowej Stali. W czwartej klasie szkoły przeniósł się do klasy o profilu siatkarskim i coraz bardziej pokazywał swój talent. Później z Uczniowskiego Klubu Siatkarskiego Nysa przebił się do seniorskiej drużyny AZS Nysa i w wieku 16 lat zadebiutował w ekstraklasie. Szybko z Nysy trafił do Mostostalu Kędzierzyn-Koźle, gdzie uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego. Już wtedy przyciągał uwagę największych klubów, co ostatecznie poskutkowało tym, że w 2012 r. wyjechał do Moskwy, a późniejsza kariera kontynuowana we Włoszech, Japonii, Turcji i ponownie Japonii (z przerwami na powroty do polskich klubów) mocno pokrzyżowała jego plany związane z edukacją. Kurek jak na razie nie był w stanie ukończyć studiów i ma średnie wykształcenie.

Większość siatkarzy grających obecnie w kadrze może pochwalić się wyższym wykształceniem, a wielu z nich odbierało je w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. M.in. w 2020 r. pracę licencjacką bronił tam Michał Kubiak, a magisterską Grzegorz Łomacz i Damian Wojtaszek. "Nowa Trybuna Opolska" poinformowała, że Kurek pojawił się wtedy na uczelni i ponowił studia na kierunku marketing sportowy. Jak na razie nie ukazały się jednak informacje, aby ukończył studia.