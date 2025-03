Jest we mnie dużo więcej spokoju niż na początku kariery, ale to chyba normalne. Mam trochę więcej zaufania do swoich umiejętności. Kiedy byłem młodszy, nie do końca byłem aż tak pewny siebie zawodnikiem, jeśli chodzi o wykonanie siatkarskich elementów. Co do Bogdanki, to w dwumeczu o Puchar Challenge było widać, że są gotowi do gry na najwyższym poziomie przeciwko jednemu z największych zespołów na świecie i grając pod wielką presją we Włoszech. Obie nasze drużyny są gotowe i mają doświadczonych zawodników, zadecyduje ta mityczna dyspozycja dnia. Zwycięstwo cieszy, ale nic nie daje. Musimy być skoncentrowani, polepszać naszą grę, żeby pokazać się lepiej w drugim spotkaniu. Bo dobrze wiemy jak zmotywowany przeciwnik przyjedzie do Kędzierzyna – skomentował Kurek.