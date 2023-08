i Autor: Cyfra Sport Bartosz Kurek

Powrót do gry

Bartosz Kurek wprost o swoim zdrowiu. Kibice mogą się zaniepokoić. Kapitan już nawet tego nie ukrywał

dko 10:07 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Kłopotów w polskiej kadrze siatkarzy nie brakuje w ostatnim czasie. Przede wszystkim pod kątem zdrowotnym. W sobotę okazało się, że do końca sezonu reprezentacyjnego wypada Mateusz Bieniek. Nie tylko środkowy boryka się z urazem, bo dotyczy to również Bartosza Kurka. Kapitan kadry powoli wraca do gry, ale jak przyznaje, do optymalnej formy jeszcze daleka droga.