Bartosz Kurek z żoną zaczęli świętować Nowy Rok przed Polakami. Pokazali przeurocze zdjęcie

Pora pożegnać stary rok. 2023 przechodzi już do lamusa. Na całym świecie ludzie gromadzą się razem ze swoimi bliskimi, przyjaciółmi i na przeróżnych imprezach, by przywitać „z pompą” 2024 rok. W niektórych częściach globu Nowy Rok nadszedł kilka godzin wcześniej. Jednym z pierwszych reprezentantów Polski w siatkówce, który ma już za sobą końcowe odliczanie ostatnich sekund do 1 stycznia jest Bartosz Kurek.

Bartosz Kurek z żoną świętują już 2024 rok. Pokazali wspólne zdjęcie

Reprezentant Polski w siatkówce przebywa w Osace. Zawodnik Wolf Dogs Nagoya powitał 2024 rok z żoną kilka godzin przed mieszkańcami naszego kraju. Elegancko ubrany siatkarz razem z żoną pokazali wspólne zdjęcie z imprezy.

- My już w 2024 roku. Szczęśliwego Nowego Roku. Happy New Year – napisała Anna Kurek na swoim Instagramie.

W komentarzach nie zabrakło wielu życzeń dla pary. - Fajnie wam, a my wszyscy jeszcze musimy się męczyć na tych imprezach, balach itd. Ehhh? Najlepszego da was – napisał dziennikarz Jerzy Mielewski. - Najlepszego – dodał Piotr Nowakowski.

