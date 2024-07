Bolesne rozstanie w kadrze Nikoli Grbicia. Siatkarz musiał przyjąć ten cios. Tak zachował się po decyzji trenera

Tomasz Fornal to największy wygrany Ligi Narodów. W Łodzi dżoker Grbicia został asem, to przełomowy moment?

Łzy same stają w oczach po tym, co zrobili polscy siatkarze. To po prostu nie mieści się w głowie

Reprezentantom Polski w siatkówce nie udało się obronić tytułu wywalczonego przed rokiem i nie zdobyli złotego medalu Ligi Narodów. Musieli zadowolić się trzecim miejscem, ale jest to kolejna impreza z rzędu, którą kończą z medalem. Nie ma jednak wątpliwości, że to nie Liga Narodów była docelowym turniejem dla ekipy prowadzonej przez Nikolę Grbicia. Wszystko podporządkowane jest igrzyskom olimpijskim w Paryżu, gdzie siatkarzy typowani są do złotego medalu i chcą przełamać klątwę ostatnich lat. Igrzyska rozpoczną się w ostatni weekend lipca. Zdecydowanie wcześniej poznamy kadrę siatkarzy na turniej w Paryżu.

Selekcjoner biało-czerwonych ma czas do 8 lipca. Na razie wiemy, że zawęził kadrę do 17 zawodników, a do stolicy Francji uda się zaledwie 13, z czego jeden z siatkarzy będzie "rezerwą" w przypadku kontuzji kogoś z pierwszej dwunastki. Wybór nie jest łatwy, bo wielu zawodników pokazało się w ostatnich tygodniach z dobrej strony. Jak się jednak okazuje, jedno nazwisko zostało już skreślone, o czym informuje TVP Sport.

Wedle tych doniesień do Paryża ma nie pojechać rozgrywający, Marcin Komenda. - Nie jest to tajemnicą, bo nastąpiło to oficjalnie. Marcin Komenda odszedł od grupy, pożegnaliśmy go. Bardzo ładnie to wyglądało. Zostało szesnastu - powiedziało anonimowe źródło. Na pewno brak możliwości na wyjazdu na igrzyska dla zawodnika to bolesny cios, ale siatkarze zdają sobie sprawę, że Grbić ma niewielkie pole manewru. Sam szkoleniowiec przyznał po Lidze Narodów, że potrzebuje jeszcze czasu na przemyślenie wszystkich spraw.