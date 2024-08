Boli od samego patrzenia, co dzieje się z Tomaszem Fornalem! Wybrał się na rajskie wakacje i... Aż ciarki przechodzą

To, co Wilfredo Leon zamieścił w sieci wywołało olbrzymi lęk! Serce stanęło ze strachu o siatkarza przed turniejem finałowym Ligi Narodów

W ostatnich miesiącach siatkarze reprezentacji Polski nie mogli liczyć na zbyt dużo wolnego czasu, przez przygotowania do igrzysk, walkę o miejsce w składzie, a później walkę o olimpijski krążek. Teraz, kiedy podopieczni trenera Nikoli Grbicia mogą już odetchnąć po wywalczeniu srebra we Francji, mają oni czas na wakacje, zanim zaczną przygotowania do kolejnego sezonu ligowego. Tomasz Fornal chwilę po tym, jak wrócił do swojego domu, postanowił wyjechać ze swoją partnerką daleko od Polski i pochwalił się kilkoma zdjęciami z wakacji, na których korzysta z rajskich warunków, pięknej pogody i jeszcze piękniejszych widoków. Niestety dla niego, wakacje mogą szybko przynieść również dość bolesne skutki. Siatkarz reprezentacji Polski pokazał bowiem, jak wyglądają jego plecy po zaledwie chwili spędzonej na wakacjach. Sam Fornal postanowił zażartować w swoim stylu z opalenizny sugerując, że wygląda obecnie jak flaga Polski.

Jak wynika z geolokalizacji, jaką Tomasz Fornal ustawił w poście z wakacji, reprezentant Polski wraz z Sylwią Gaczorek postanowił postawić w tym sezonie na Seszele, gdzie nie może narzekać na widoki, klimat i pogodę. To ostatnie błyskawicznie dało mu się jednak we znaki, bo jak pokazał sam zainteresowany, jego plecy już teraz są równie czerwone, co jego kąpielówki widoczne na zdjęciu. Kilka kolejnych dni może być więc dla siatkarza niezwykle bolesnych ze względu na poparzenie słoneczne.

Po tym, jak mocno opalone plecy Tomasza Fornala zostały uwiecznione na zdjęciu, gwiazdor Jastrzębskiego Węgla postanowił odwrócić je do góry nogami i zażartować, że obecnie wyglądają one jak flaga Polski - biało-czerwono.