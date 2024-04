Ciarki przechodzą po tych słowach o Wilfredo Leonie. Poważne problemy. Sytuacja robi się nieciekawa

To był główny powód katastrofy Zaksy? Mistrz świata wymienia serię problemów

Sezon olimpijski w polskiej siatkówce zawsze przepełniony jest wielkimi nadziejami. Stawianie biało-czerwonych w roli faworytów do złotego medalu nie może dziwić, bo nasi reprezentanci na wielu imprezach walczą o najwyższe cele i bardzo często okazują się najlepszą ekipą. Problem jednak taki, że w XXI wieku Polacy ani razu nie zdołali przebrnąć ćwierćfinału igrzysk olimpijskich, co wielu fanów uznało już za klątwę. Kolejną próbą jej przełamania będą zawody Paryżu. I choć optymizm jest, martwić mogą liczne kontuzje, które przytrafiły się reprezentantom Polski w trakcie sezonu ligowego.

Lista zawodników, którzy są, albo byli kontuzjowani jest naprawdę długa. Między innymi Aleksander Śliwka musiał pauzować przez kilka tygodni ze względu na złamany palec. Jak wynika ze słów Ryszarda Boska w rozmowie z portalem Interia.pl, z kłopotami zmaga się również Wilfredo Leon. - Śliwka miał złamany palec, to się zrośnie i już. Natomiast z tego, co się mówi, Leon ma chyba większe kłopoty - stwierdził Bosek.

- Myślę, że potrzebuje odpoczynku, regeneracji. Bo mniej skaczący Leon to mniejszy Leon. A on jest przydatnym zawodnikiem dla reprezentacji. Jeżeli jest w formie, to podstawowym. Siła jego zagrywki i ataku może zdecydować o medalu igrzysk - dodał były reprezentant Polski w siatkówce. Bosek nadmienia, że jest optymistycznie nastawiony przed zbliżającymi się igrzyskami i wierzy w medal biało-czerwonych.