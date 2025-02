Słowo przeciwko słowu!

Dramat pięknej gwiazdy siatkówki. Chciała zrobić partnerowi niespodziankę, nakryła go na zdradzie!

To miała być piękna niespodzianka dla ukochanego. Cała sprawa ostatecznie zakończyła się rozstaniem. Brazylijska siatkarka Natalia Araujo przeżyła wielką tragedię. Medalistka olimpijska z Paryża chciała zaskoczyć swojego partnera, a ostatecznie... przyłapała go na zdradzie. W transmisji na żywo w social-mediach ostro się do niego odniosła.