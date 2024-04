Dramat złotego medalisty olimpijskiego! Kontuzja może go wykluczyć z igrzysk w Paryżu, ważne decyzje

Wszyscy siatkarscy kibice odliczają dni do najważniejszej imprezy reprezentacyjnej w 2024 roku. Mowa oczywiście o zbliżających się igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Jednak zanim do tego dojdzie to zostanie rozwiązana kwestia mistrzostwa Polski, gdzie w finale zmierzy się Aluron CMC Warta Zawiercie z Jastrzębskim Węglem. Ponadto podopieczni Marcelo Mendeza mają szansę na wywalczenie wymarzonego trofeum w Lidze Mistrzów.

"Pomarańczowi" w półfinale PlusLigi stoczyli niesamowicie emocjonujący bój z Asseco Resovią Rzeszów. "Sovia" w tym pojedynku była mocno osłabiona ze względu na kontuzję, której nabawił się jeden z liderów zespołu - Stephen Boyer, podczas ćwierćfinałowego starcia z Treflem Gdańsk.

Asseco Resovia informuje, iż 11 kwietnia podczas meczu z Treflem Gdańsk jeden z liderów naszego zespołu, Stéphen Boyer doznał kontuzji, która wyklucza go z gry w obecnym sezonie.Cały komunikat: https://t.co/pYItypIzNm pic.twitter.com/sDALzdqUt2— Asseco Resovia (@AssecoResovia) April 14, 2024

Tragiczne wieści dla reprezentacji Francji! Stephen Boyer może nie wystąpić na igrzyskach olimpijskich w Paryżu

Stephen Boyer podczas meczu ćwierćfinałowego pomiędzy Asseco Resovią Rzeszów z Treflem Gdańsk doznał kontuzji, gdy próbował zablokować atak Kewina Sasaka. Francuz po wylądowaniu uszkodził staw skokowy, który wykluczył go z gry do końca sezonu. Jak informuje "L'Equipe" czas atakującego może się wydłużyć i Boyer może nie pojawić się na igrzyskach olimpijskich. - Uraz stawu skokowego Stephena Boyer jest groźniejszy niż pierwotnie przypuszczano! Mistrz olimpijski przejdzie konsultacje z kilkoma lekarzami w sprawie ewentualnej operacji, która może niestety pozbawić Boyer przygotowań, a następnie udziału w turnieju w Paryżu - można przeczytać.