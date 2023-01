Dwanaście meczboli Projektu! Siatkarski thriller na Torwarze, Skra znowu przegrała w tie-breaku

Kiedy było wiadomo, że spotkanie rozstrzygnie piąta partia, Projekt mógł się poczuć… pewniej. A to dlatego, że bełchatowianie przeżywają w tym sezonie coś w rodzaju klątwy tie-breaka. Z 10 spotkań kończonych w pięciu setach przegrali do tej pory w PlusLidze aż 7. To była rasowa siatkarska walka, obie drużyny grały dobrze w trudnych momentach. Skra wygrywała w tie-breaku już 7:3, ale to nie była wystarczająca zaliczka.

Potem emocje 4200 widzów sięgnęły zenitu, w trwającej w nieskończoność końcówce wynik wciąż się zmieniał, a Projekt miał… 12 meczboli! Wreszcie błąd w ataku popełnili bełchatowianie i tak się skończył ten morderczy bój.

Nagrodę MVP odebrał po spotkaniu libero Projektu Damian Wojtaszek, ale chyba najlepszym adresatem wyróżnienia byłby niemiecki atakujący Linus Weber, który rozegrał bodaj najlepszy mecz w warszawskich barwach. Do tej pory nie zawsze przekonywał swoją grą, tymczasem w epickim starciu ze Skra zaprezentował duży potencjał ofensywny. Skończył mecz z 24 pkt na koncie i 66-procentową skutecznością w ataku. 16 pkt dorzucił Kevin Tillie.

Szczególnie dla bełchatowskiej drużyny mecz miał istotne znaczenie. Skra po serii słabszych spotkań traci sporo do czołowej ósemki mającej gwarancję występu w play-off PlusLigi. Zdobycie tylko punktu niespecjalnie urządza podopiecznych Joela Banksa, straty do premiowanej pozycji rosną. Skra pozostaje na 10. pozycji, 5 pkt za ósmą Stalą Nysa.