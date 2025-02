Grbić w tym tygodniu ogłosił powołanie nowego sztabu reprezentacji Polski siatkarzy. Przy okazji wyszło na jaw, że będzie chciał zbadać, jakie możliwości daje w jego pracy najnowocześniejsza technologia. Nic nie jest jeszcze przesądzone, na razie ma to być jedynie próba. I jak zaznacza trener, jedno nie podlega kwestii: na pewno nowi asystenci szkoleniowca nie muszą się obawiać utraty posady… Serbski selekcjoner opowiedział „SE” skąd pomysł i jakie ma plany związane z AI w kontekście tegorocznego sezonu Biało-Czerwonych, a może i dalszej przyszłości kadry.

Nikola Grbić opowiada o olimpijskim wyzwaniu

O sensie posiadania AI

– Kiedy byłem na zjeździe trenerów, odwiedziłem stoisko firmy oferującej opracowywanie analiz meczowych za pomocą AI. Pozostaliśmy w kontakcie, a gdy wybrałem już nowy sztab kadry, przeprowadziliśmy wideokonferencję, podczas której przedstawiciel firmy wyjaśnił nam detale. Reprezentacja Polski, zresztą jak każdy inny zespół na najwyższym poziomie w siatkówce, ma cały niezbędny sprzęt, aby sztab szkoleniowy dobrze przygotował się taktycznie do gry z konkretnym rywalem. Natomiast w tym przypadku chciałem zorientować się, czy to nowe narzędzie może przyspieszyć proces analizy.

O asystentach, którzy wciąż będą potrzebni

– Od razu wyjaśniam, że w żadnym wypadku nie chodzi o rezygnację z asystentów czy pomniejszenie ich roli, to absolutnie nie ten kierunek. Nadal to oni będą najważniejsi w przygotowaniach do kolejnych spotkań. Rolę AI widzę w ten sposób, że jest to narzędzie zbierające dane, ale przecież ja nadal potrzebuję kogoś, kto je zinterpretuje, skontroluje i zobaczy, czy faktycznie wszystko jest tak, jak my to odbieramy. W żaden wyraźny sposób nie zmieni to pracy moich asystentów ani nie zagrozi ich pozycji. Chodzi tylko o ułatwienie im pracy, a nie o ich zastąpienie. To nie tak, że będę miał wokół siebie tyle narzędzi, ale nikogo, kto mógłby mi pomóc. Będą kontynuować swoją pracę jak wcześniej. Chcemy jedynie spróbować, czy wobec wszystkich trudności, na które natrafiamy w czasie intensywnych imprez, możemy być w tej robocie bardziej wydajni i szybsi lub choćby lepiej wypoczęci dzięki AI.

O tym, w czym to może pomóc w praktyce

– Dlatego chcieliśmy się zorientować, czy ta technologia może pomóc nam szybciej się uwinąć z analizowaniem kolejnych rywali w trakcie turniejów. Czasem bowiem zdarza się tak, że gramy trzy dni z rzędu, a drużyna, z którą gramy jako z trzecią, rozegrała już dwa mecze do tego momentu. To utrudnia pracę sztabowi, który musiał się skupić na dwóch poprzednich zespołach i ma mało czasu na opracowanie założeń na trzecie spotkanie. Często kończysz mecz o północy i musisz to zrobić na następny dzień. A czas bywa tu najważniejszy. Nie wiem, czy sztuczna inteligencja pozwoli przyspieszyć te wszystkie procesy i realnie nam pomoże. Ale oczywiście nie wiem tego, dopóki nie spróbuję. Uzgodniliśmy, że producenci dadzą nam ten program na miesiąc, abyśmy mogli go wypróbować i stwierdzić czy jest pomocny, czy nie albo czy nie jest zbyt skomplikowany w użyciu. Potem zdecydujemy, czy chcemy go używać – kończy Nikola Grbić.