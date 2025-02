Pilne wieści w sprawie syna Nikoli Grbicia! Kolejny krok w karierze, wiadomo, gdzie będzie grał

Wielka zmiana w życiu i karierze syna Nikoli Grbicia

Nikola Grbić ma na swoim koncie ogromne sukcesy jako zawodnik. W reprezentacji Jugosławii zdobył m.in. złoto olimpijskie, mistrzostwo Europy czy wicemistrzostwo świata, ale to tylko najważniejszy wycinek z jego licznych sukcesów. Legenda serbskiej siatkówki nie gorzej radzi sobie jako trener – z reprezentacją swojego kraju sięgnął po złoto Ligi Narodów czy brąz mistrzostw Europy, ale to z polską kadrą zaczął zdobywać najważniejsze trofea. Na mistrzostwach świata w 2022 Polacy pod wodzą Grbicia zdobyli wicemistrzostwo świata, a rok później zostali mistrzami Europy. W 2024 roku natomiast sięgnęli po upragniony medal olimpijski i choć nie było to złoto, to ze srebra kibice cieszyli się niewiele mniej. Okazuje się, że śladami ojca chciałby iść także Matija Grbić.

17-letni syn selekcjonera reprezentacji Polski postanowił dalej rozwijać swoją siatkarską karierę, ale będzie to mocno związane również jego edukacją. Jak się okazało Matija Grbić rozpocznie naukę na Uniwersytecie Stanu Pensylwania. – Matija, utalentowany serbski siatkarz, który obecnie gra we Włoszech, podpisał kontrakt z Penn State University - znanym z produkcji legendarnych graczy, takich jak medaliści olimpijscy Aaron Russell, Matt Anderson i Max Holt. Ze swoim dziedzictwem doskonałości Penn State jest idealnym miejscem, aby Matija kontynuował swoją podróż – przekazali przedstawiciele uczelni w mediach społecznościowych.

