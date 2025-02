– Indra wszedł do PlusLigi nie tylko z drzwiami, ale i z futryną – powiedział „SE” Piotr Gruszka, kiedyś gwiazda kadry, dzisiaj komentator telewizyjny. – Robił największe wrażenie. Zupełnie nowa postać, sam nie wiedział jak to się skończy po przyjściu do Polski. Nie brakowało opinii, że zagra sobie dobrze przez chwilę, a potem będzie mu coraz trudniej. Wielu zagranicznych zawodników przeżyło trudne chwile po przyjściu do PlusLigi, ale to Czecha nie dotyczyło. I dodatkowy sukces jest taki, że przy tym zwariowanym rynku udało się go utrzymać w Częstochowie na kolejny sezon – podsumował Gruszka i podobnego zdania była większość obserwatorów.