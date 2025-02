– Indra wszedł do PlusLigi nie tylko z drzwiami, ale i z futryną – podkreśla Gruszka w rozmowie z „SE”. – Poza Kurkiem i Leonem, od których niezwykle dużo zależy, można też dodać do kompletu Isaacsona, czyli rozgrywającego Norwida. Podoba mi się Anton Brehme, środkowy z Jastrzębia, czy Russell z Zawiercia. Jeśli chodzi o Indrę, to robi chyba największe wrażenie. Zupełnie nowa postać, sam nie wiedział jak to się skończy po przyjściu do Polski. Nie brakowało opinii, że zagra sobie dobrze przez chwilę, a potem będzie mu coraz trudniej, tymczasem on się nie zatrzymuje. To jest niesamowite, ten chłopak nie schodzi z pewnego poziomu, choć mogą się oczywiście zdarzyć słabsze mecze. Wielu zagranicznych zawodników przeżyło trudne chwile po przyjściu do PlusLigi, ale to Czecha zupełnie nie dotyczy. I dodatkowy sukces jest taki, że przy tym zwariowanym rynku udało się go utrzymać w Częstochowie na kolejny sezon – kończy Gruszka.