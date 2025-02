Już jesienią CEV robił rozeznanie czy Polska byłaby zainteresowana organizacją, pisaliśmy o tym kilka tygodni temu. Ale potem zapadło milczenie, a co więcej, pod koniec stycznia pojawiła się medialna plotka, że Final Four LM siatkarzy ma zorganizować Berlin. – Była cisza od listopada, kiedy pierwszy raz padła propozycja ze strony szefa CEV – opowiada „Super Expressowi” prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski. – Aż do ubiegłego tygodnia, kiedy nastąpił zwrot akcji i nagle dostaliśmy ofertę organizacji Final Four. Musimy to rozważyć i dobrze skalkulować.

Gdzie Final Four Ligi Mistrzów siatkarzy? Prezes PZPS potwierdza, że Polska dostała propozycję, ale turniej ma być gdzie indziej

Mocny przekaz Tomasza Fornala po historycznym awansie do finału Ligi Mistrzów

Duże polskie hale mogą być wolne

Gdzie odbyłby się turniej finałowy Ligi Mistrzów, gdyby okazało się, że organizatorem będzie Polska?

– Szefowie CEV życzą sobie dużych, reprezentacyjnych obiektów – podkreśla szef PZPS, a to w praktyce ogranicza wybór do pięciu największych polskich hal – w Gdańsku, Łodzi, Krakowie, Katowicach i Gliwicach. Na ich stronach internetowych można się zapoznać z kalendarzem imprez zaplanowanych na ten rok w tych obiektach. Z tego zestawienia wynika, że jedynie w gdańskiej Ergo Arenie weekend 17–18 maja jest zajęty na koncert czy inne publiczne wydarzenie.

– Połowa lutego to późny termin na jakiekolwiek rozmowy o organizacji, ale my je już zaczęliśmy – potwierdza prezes związku. – Z naszych rozmów wynika, że byłyby dostępne hale, ale koszty nie są małe. Trzeba się bardzo mocno sprężać. Nie chodzi tylko o pieniądze, my wciąż też patrzymy na to jako na potencjalnie historyczne wydarzenie, w którym mogą wziąć udział trzy polskie zespoły. Musimy się postarać i spróbować takie coś zorganizować.

Pamiętajmy, że co prawda mamy trzy polskie drużyny w ćwierćfinale LM – Aluron Zawiercie, Projekt Warszawa i Jastrzębski Węgiel – ale wszystkie muszą jeszcze pod koniec marca przejść ostatni etap rywalizacji, by znaleźć się w turnieju finałowym.

– Przypominam, że na ten moment nie ma jeszcze żadnej polskiej drużyny w Final Four, będzie natomiast jedna włoska – zauważa Świderski, mając na myśli Perugię albo Monzę, które mierzą się w ¼ finału. – Ja chciałbym poczekać jak najdłużej, by się przekonać, ile polskich klubów zagra w turnieju finałowym. To się przełoży mocno na frekwencję w hali, a przecież na tę chwilę jedynym źródłem finansowania tej imprezy jest sprzedaż biletów.

Warunki federacji europejskiej są niespełnialne

– Nie wiem też do końca jaki ma plan prezes CEV – dodaje szef PZPS. – Czy na przykład zbierze oferty i podejmie decyzję dopiero w momencie, gdy wyłoni się czwórka uczestników. Bo z tego co wiem, kilka federacji otrzymało propozycję, nie tylko my, czy Włosi. W każdym razie ja jestem jeszcze przed rozmową z prezesem Sikiriciem, ale mogę powiedzieć, że pierwsze propozycje, które do nas nadeszły, nie spinały się nam finansowo ani organizacyjnie, bo oczekiwania CEV były gigantyczne. Na te warunki nie możemy przystać, pozostaje pytanie, co można renegocjować i gdzie znaleźć kompromis. My mamy skalkulowany budżet potrzebny na to wszystko, ale on się nijak ma do tego, co usłyszeliśmy od CEV. Różnice są bardzo duże, niektóre oczekiwania są niespełnialne – przyznaje Świderski.

Drabinka fazy pucharowej Ligi Mistrzów siatkarzy 2024/2025

Wiadomo, że CEV słono liczy sobie na opłatę za organizację Final Four.

– Mamy trzy miesiące do imprezy, to nie jest takie proste, by zebrać środki na uiszczenie opłaty organizacyjnej, której żąda CEV. A to bardzo duże pieniądze. Powiedziano nam, że wszystko jest do negocjacji, że możemy na ten temat rozmawiać. Nie usłyszeliśmy jednak na razie żadnego terminu, w którym miałaby zapaść ostateczna decyzja – kończy szef PZPS.