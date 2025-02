Dramat pięknej gwiazdy siatkówki. Chciała zrobić partnerowi niespodziankę, nakryła go na zdradzie!

Liga Narodów rozpoczyna się od fazy grupowej, w której każda z drużyn rozegra 12 spotkań w trzech turniejach. One wyłonią czołową ósemkę (w tym gospodarz), która zmierzy się w finałowej imprezie. W niej tworzy się drabinkę ćwierćfinałową na podstawie zajętych miejsc i gra w systemie pucharowym, czyli przegrywający odpada. Jak już wcześniej postanowiono, finały LN siatkarek odbędą się w Atlas Arenie w Łodzi od 23 do 27 lipca 2025 r., natomiast finały siatkarzy zaplanowano na 30 lipca do 3 sierpnia 2025 r. i mają się odbyć w hali Ningbo Beilun Sports and Arts Center.

Drugi raz z rzędu zagrają finał w Łodzi

Warto zauważyć, że Łódź gości finał LN drugi raz z rzędu, przy czym przed rokiem o główne trofeum walczyli tam panowie. Polacy zajęli wówczas trzecie miejsce po pokonaniu 3:0 Słowenii w meczu o brąz. Z kolei w 2023 roku nasi siatkarze też rywalizowali o tytuł LN w kraju. Wówczas wyjechali ze złotymi medalami z gdańskiej Ergo Areny po finałowym zwycięstwie nad Amerykanami.

Tym razem Polacy – w przeciwieństwie do Polek – nie otrzymają zatem automatycznej kwalifikacji do turnieju finałowego Ligi Narodów, ale oczywiście nie powinni mieć większych problemów ze znalezieniem się w czołowej ósemce fazy wstępnej i z wyjazdem do Chin.

Siatkarze przelecą pół świata

Zresztą, w tym roku podopieczni Nikoli Grbicia odbędą sporo podróży w związku z LN: zaczną zmagania w w Chinach, a w kolejnym terminie lecą do Chicago. Trzeci turniej odbędzie się w Gdańsku, co oszczędzi nużących podróży, ale i tak trzeba będzie łącznie pokonać ok. 30 000 km. A potem zapewne znowu będą musieli lecieć za Wielki Mur na imprezę finałową.

Podopieczne Stefano Lavariniego na początku czerwca polecą do Pekinu na pierwszy turniej LN, w drugim odbędą krótki wypad do Serbii, by zakończyć grupowe zmagania w Japonii. Przypomnijmy, że Biało-Czerwone dwa razy z rzędu w 2023 i 2024 roku zdobywały brązowy medal LN: najpierw pokonały Amerykanki, a rok później były lepsze od Brazylijek, w obu przypadkach po pięciosetowych meczach.

Łódzka Atlas Arena jest szczęśliwa dla siatkarek. To tutaj awansowały na igrzyska olimpijskie w Paryżu, tu również rozgrywały dobre mecze w trakcie MŚ 2022. A jeszcze wcześniej, w 2009 roku, kobieca kadra wywalczyła w tym łódzkim obiekcie brąz mistrzostw Europy.

Terminarz Ligi Narodów 2025 [KIEDY GRAJĄ SIATKARKI I SIATKARZE]

Kobiety

4–8 czerwca (Pekin) Rywalki: Tajlandia, Chiny, Turcja, Belgia

Rywalki: Tajlandia, Chiny, Turcja, Belgia 18–22 czerwca (Belgrad) Rywalki: Holandia, USA, Niemcy, Serbia

Rywalki: Holandia, USA, Niemcy, Serbia 9–13 lipca (Kanto) Rywalki: Korea, Brazylia, Japonia, Bułgaria

Rywalki: Korea, Brazylia, Japonia, Bułgaria Turniej finałowy: Łódź, 23–27.07

Mężczyźni

11–15 czerwca (Xi'An) Rywale: Holandia, Japonia, Turcja, Serbia

Rywale: Holandia, Japonia, Turcja, Serbia 25–29 czerwca (Chicago) Rywale: Włochy, Kanada, USA, Brazylia

Rywale: Włochy, Kanada, USA, Brazylia 16–20 lipca (Gdańsk) Rywale: Iran, Kuba, Bułgaria, Francja

Rywale: Iran, Kuba, Bułgaria, Francja Turniej finałowy: Ningbo, 30.07–3.08