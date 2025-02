Bartosz Kurek nagle wypalił po porażce z Projektem. Oznajmił to kibicom wprost, czeka ich ogromne rozczarowanie

Bartosz Kurek ogłosił ważną nowinę po meczu z Projektem. Zapowiedział, że kibice mogą być rozczarowani

Powrót Bartosza Kurka do polskiej ligi i ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, w której grał w przeszłości, odbił się szerokim echem w siatkarskim środowisku. Zespół, który wygrał Ligę Mistrzów trzy razy w latach 2021-2023, w ostatnim czasie przechodził jednak spore problemy, a jego skład został mocno przebudowany. Przyjście Bartosza Kurka, który stracił też początek sezonu z powodu pechowej kontuzji w pierwszym meczu, nie zdołało całkowicie odmienić gry Kędzierzynian, ale zdaje się, że zaczęli oni wracać na właściwe tory. ZAKSA to obecnie 4. drużyna PlusLigi, jednak rywalizację o Puchar Polski zakończyli już na etapie ćwierćfinału, w którym przegrali z Projektem Warszawa. Warto przy tym zaznaczyć, że w ostatnim czasie zespół Bartosza Kurka ma duże problemy kadrowe.

Po spotkaniu Bartosz Kurek nie ukrywał, że był zawiedziony wynikiem. Nie odbierał zasług Projektowi, podkreślił jedynie, że ZAKSĘ stać było tego dnia na przynajmniej doprowadzenie do tie-breaka. – Mam mieszane uczucia, bo zagraliśmy dużo lepsze spotkanie niż w fazie zasadniczej, gdzie niewiele ponad godzinę zajęło zespołowi z Warszawy wygranie, a dzisiaj zawiesiliśmy poprzeczkę wyżej. Czuję też, że mieliśmy więcej szans. Oczywiście to zasłużone zwycięstwo Projektu, ale myślę, że spokojnie mogliśmy doprowadzić co najmniej do tie-breaka – ocenił Kurek w rozmowie z Polsatem Sport.

Jak wspomnieliśmy, w ostatnim czasie ZAKSA miała sporo problemów kadrowych, w tym przez infekcje. Z tego powodu Bartosz Kurek zakomunikował kibicom ważną rzecz. – Chciałbym z tego miejsca przekazać kibicom, którzy będą pewnie rozczarowani, ale przez parę kolejnych meczów chcielibyśmy zadbać o swoje zdrowie, nie podchodzić, nie rozdawać autografów, nie robić zdjęć, bo naprawdę czasem ciężko sklecić u nas dziesiątkę chłopaków, bo cały czas dopadają nas jakieś wirusy – wyjaśnił kapitan reprezentacji Polski.

