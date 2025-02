Zaporowe żądania Bartosza Kurka! Ujawnili, ile chce zarabiać za sezon. Na taki wydatek stać niewielu

Ciężko powstrzymać łzy po tym, co spotkało Michała Winiarskiego. Aż trudno to sobie wyobrazić. Szczere wyznanie chwyta za serce

Kolejne tygodnie, które przybliżają nas do decydujących meczów PlusLigi, przybliżają nas również do ostatecznych rozstrzygnięć w sprawach kadrowych i transferowych. Kibice największych drużyn w Polsce mogą zastanawiać się nadal, gdzie w przyszłym sezonie będą grać chociażby Wilfredo Leon - który miał już nawet podpisać odpowiednie dokumenty, Tomasz Fornal, czy Bartosz Kurek. Ten ostatni, jak wynika z informacji przekazanych przez Łukasza Kadziewicza w trakcie programu "Misja Sport", ma oczekiwania finansowe na bardzo wysokim poziomie, co z pewnością utrudnia władzom ZAKSY przekonanie go, aby jednak został w Kędzierzynie-Koźlu na kolejny sezon. Jego umowa wygasa bowiem wraz z końcem obecnych rozgrywek.

Były reprezentant Polski poinformował, że Bartosz Kurek oczekuje wynagrodzenia sięgającego aż 3 mln złotych za sezon gry, co w porównaniu z jego umiejętnościami, pozycją oraz sukcesami, jego w pełni zrozumiałe. Również patrząc na zarobki Wilfredo Leona w Bogdance LUK Lublin nietrudno się dziwić, że kapitan reprezentacji Polski wycenia swoją grę na takim poziomie.

Do sprawy odniósł się również Zbigniew Bartman dodając, że PlusLiga potrzebuje w swoich szeregach takiego zawodnika, jak właśnie Bartosz Kurek. Odkąd uporał się on z kontuzją oka, kapitan reprezentacji Polski utrzymuje niesamowity poziom.

- Przestrzeń na pewno na to jest. I nie tylko przestrzeń, ale i potrzeba, bo żal żebyśmy tracili Bartka po tym, jak wraca do ligi. Na początku sezonu Bartek miał pecha z kontuzją oka, ale wrócił do gry i odkąd wrócił, to jeśli chodzi o atak robi fenomenalną robotę, zachwyca w tym elemencie. Poza tym jest opoką polskiej siatkówki i szkoda, byśmy go stracili, bo ten exodus najlepszych Polaków się pojawia niestety - stwierdził kolejny z reprezentantów Polski.

