Grbić usłyszał ważną wiadomość dotyczącą igrzysk olimpijskich. Selekcjoner nie będzie zbyt zadowolony

Niestety, zmiana wygląda dobrze tylko na papierze, bo w istocie chodzi o dokooptowanie trzynastego siatkarza/siatkarki, ale… bez prawa użycia go w składzie meczowym. Ten ma wynosić – jak dotychczas – dwanaście nazwisk. Trzynasty reprezentant może być użyty jedynie jako tzw. dżoker medyczny, czyli w przypadku urazu jednego z graczy podstawowej dwunastki. Nie ma zatem możliwości, by selekcjoner korzystał swobodnie przez całą imprezę z trzynastu podopiecznych.

Trzynasty zawodnik nie gra!

Trzeba podkreślić jasno i dobitnie: dodany do składu zawodnik nie bierze udziału w zawodach olimpijskich, a zatem zmiana w niewielkim stopniu pomaga trenerom reprezentacji. A gdyby doszło do zamiany, zastąpiony zawodnik nie będzie dopuszczony do rywalizacji w igrzyskach do końca zawodów.

FIVB napisało w komunikacie: „Decyzja ta jest następstwem szeroko zakrojonych konsultacji pomiędzy FIVB i MKOl, których celem jest zwiększenie składów podobnie do ty występujących podczas głównych wydarzeń FIVB, aby zapewnić zespołom większą elastyczność działania. Chociaż 13. zawodnik będzie mógł uczestniczyć w meczach i trenować z drużyną, nie zostanie zakwaterowany w wiosce olimpijskiej, chyba że odpowiedni Narodowy Komitet Olimpijski przyzna dodatkowe wsparcie”.

Turnieje siatkówki kobiet i mężczyzn podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 r. odbędą się między 27 lipca a 11 sierpnia w South Paris Arena na terenie Paris Expo (kompleks targowy). Wystąpią w nim obie reprezentacje Polski – męska i kobieca.