Ile zarobił Jastrzębski Węgiel w Lidze Mistrzów? Kasa rośnie z każdym zwycięstwem, za chwilę będą miliony!

Ile otrzymał do tej pory Jastrzębski Węgiel w Lidze Mistrzów od Europejskiej Konfederacji Siatkówki (CEV)? Za każdy rozegrany mecz przysługują premie, choć klub musi także wpłacić wpisowe na każdym etapie rywalizacji. W efekcie pięć zwycięstw mistrzów Polski w fazie grupowej LM wyceniono po 10 tys. euro każde, czyli na 50 tys. euro (215 tys. zł), a jedna porażka przyniosła 5 tys. euro (21,5 tys zł). Wygrana i porażka w ćwierćfinale z Piacenzą wzbogaciły klubową kasę o 18 tys. euro (77,3 tys. zł). A zwycięstwo w pierwszym meczu półfinałowym dodało do tego bilansu 20 tys. euro (85,8 tys. zł).

Sam awans do półfinału oznaczał ponadto, że Jastrzębski Węgiel może być pewien premii za zajęcie minimum miejsca 3–4, a za to CEV płaci 125 tys. euro (536,7 tys. zł). Jeśli jednak – a wszystko na to wskazuje – siatkarze ze Śląska – zagrają w finale, to ich aktywa zamiast o 125 tys. wzrosną o 250 tys. euro (1,07 mln zł; za 2. miejsce w finale) lub okrągłe 500 tys. euro (2,14 mln zł) za triumf. Do tego dojdzie wypłata za wynik drugiego meczu półfinałowego (20 tys euro za wygraną, 10 tys. euro za porażkę).

To tyle po stronie „ma”. Jest jeszcze strona „winien”, bowiem za grę na kolejnych etapach LM trzeba uiścić wpisowe. I tak: 25 tys. euro za fazę grupową, 5 tys. euro za ćwierćfinał i 10 tys. euro za półfinał. Łącznie: 40 tys. euro (172 tys. zł), którą to kwotę należy odjąć na obecnym etapie od przychodów. Za ewentualną grę w finale klub będzie musiał zapłacić 20 tys. euro wpisowego.

2,4 mln zł czeka na Jastrzębski Węgiel

Zatem do tej pory Jastrzębski Węgiel z wypłat za poszczególne mecze otrzymał 93 tys euro, do tego doliczamy 125 tys euro sumy gwarantowanej uczestnikowi półfinału (bo zajmie w najgorszym wypadku tak wynagradzane miejsca 3–4), a od tego odejmujemy 40 tys euro dotychczas wpłaconego wpisowego. Suma to 178 tys. euro, czyli 763,7 tys złotych.

Tyle jest zagwarantowane na ten moment, ale spójrzmy jak będzie w najbardziej optymistycznym dla Jastrzębskiego Węgla wariancie, czyli po wygraniu drugiego meczu półfinałowego i triumfie w finale.

Otóż wtedy na konto klubu wpłynie po wszelkich odliczeniach 553 tys. euro, czyli 2,4 mln złotych. To, rzecz jasna, jeszcze przed zbilansowaniem kosztów własnych związanych z udziałem w LM, ale i tak klub nie będzie na pewno dokładał do interesu.