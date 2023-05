Jakub Popiwczak na gorąco komentuje zdobycie mistrzostwa Polski! Libero Jastrzębskiego Węgla wskazał punkt zwrotny, szczere wyznanie

W środowy wieczór został wyłoniony zwycięzca sezonu 2022/2023 PlusLigi. Mistrzostwo Polski w trzy meczowym starciu zdobył Jastrzębski Węgiel. Podopieczni Marcelo Mendeza wszystkie rundy play-off przeszli jak burza. Najpierw "Pomarańczowi" odprawili z kwitkiem drużynę Trefla Gdańsk, następnie trzykrotnie wygrali z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Na drodze drużyny z Tomaszem Fornalem na czele stanęła równie świetnia ekipa - ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Wszyscy kibice czekali z niecierpliwością na potyczkę dwóch najlepszych siatkarskich drużyn tego sezonu. Jak się okazało, walka nie trwała długo, ponieważ drużyna trenera Tuomasa Sammelvuo w trzech spotkaniach była w stanie wygrać zaledwie jednego seta, przez co mistrzem Polski mógł być nie kto inny, jak Jastrzębski Węgiel.

Popiwczak zabrał głos po zdobyciu mistrzostwa Polski! Siatkarz Jastrzębskiego Węgla powiedział o tym wprost

Po zakończonym spotkaniu zespół Jastrzębskiego Węgla miał powód do małego świętowania z okazji zdobycia mistrzostwa Polski. Na gorąco po meczu wypowiedział się główny filar drużyny Marcelo Mendeza - Jakub Popiwczak. - Można było się zastanawiać co trzeba zrobić, jak to trzeba zrobić. Dzisiaj trzeba się cieszyć, że zdobyliśmy mistrzostwo Polski, bo nie jest to taka oczywista sprawa i jest wiele zespołów, które celują w to trofeum, a trzeba było je pokonać, aby to osiągnąć, dlatego brawo Jastrzębie po prostu - przekazał reprezentant Polski.

Fundament "szóstki" Marcelo Mendeza odniósł się także do przegranego kilka miesięcy temu Pucharu Polski. - Właśnie świetnie byłoby mieć wszystko, ale myślę że to był naprawdę ważny punkt zwrotny dla całego zespołu i dobrze to na nas wpłynęło. Tamta porażka wprawiła w nas takie humory, że przez tydzień ze sobą nie rozmawialiśmy - podsumował Popiwczak.