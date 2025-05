Jastrzębski Węgiel – Aluron CMC Warta Relacja na żywo. Polskie kluby walczą o finał Ligi Mistrzów!

JSW Jastrzębski Węgiel – Aluron CMC Warta Zawiercie -:- (-:-, -:-, -:-)

Jastrzębski: Brehme, Carle, Finoli, Fornal, Huber, Jurczyk, Kaczmarek, Kufka, Popiwczak, Toniutti, Vicentin, Waliński, Żakieta, Zaleszczyk

Aluron: Bieniek, Butryn, Ensing, Gregorowicz, Kwolek, Łaba, Markiewicz, Nasri, Nowosielski, Perry, Russell, Tavares, Zniszczoł

Na żywo Jastrzębski Węgiel – Aluron CMC Warta Zawiercie 4:3 As serwisowy Fornala! 3:3 Russell zablokowany! Na razie Fornal dwoi się i troi, aby zatrzymać rywali. 2:2 Fornal pokazuje, że wcale nie trzeba używać siły, aby zdobyć punkt. 1:1 Pierwsza akcja dla ekipy z Zawiercia pomyłce na zagrywce ekipy z Jastrzębskiego Węgla. W kolejnej akcji Tomasz Fornal pewnie kiwa w sam środek boiska i mamy remis. Która polska drużyna dołączy w finale do ekipy z Perugii? O tym przekonamy się niebawem! To już dziś!

🔥Półfinał Ligi Mistrzów 2025

⚒ 🆚 @AluronCMC

⌚ 14:45

🏟 Atlas Arena (Łódź, Aleja ks. bp. Władysława Bandurskiego 7)

📺🎧🎙️LIVE @polsatsport 1 14:45

🗣️ STUDIO @polsatsport 1 13:30 (#7Strefa Extra)

⚖️ 1. 🇨🇿 Jan KRTICKA 2. 🇧🇬 Ivaylo IVANOV



Do boju, Jastrzębie! pic.twitter.com/34s2xRzjOf — JSW Jastrzębski Węgiel (@KlubJW) May 17, 2025 Minuty dzielą nas od pierwszej akcji półfinałowego meczu Ligi Mistrzów! Witamy w relacji na żywo z meczu półfinałowego Ligi Mistrzów siatkarzy, w którym Jastrzębski Węgiel zmierzy się z Aluronem CMC Wartą Zawiercie! Start meczu już o 14:45, bądźcie z nami.

Odśwież relację

Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta relacja i wynik na żywo

Jastrzębski Węgiel przystępuje do rywalizacja z Aluronem jako zdecydowanie bardziej doświadczony zespół w europejskich rozgrywkach. Jastrzębianie w ostatnich latach regularnie grali na tym etapie Ligi Mistrzów – w sezonie 2021/22 w półfinale przegrali z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, rok później z tym samym zespołem przegrali w finale, a w rozgrywkach 2023/24 znów polegli w finale, tym razem przeciwko Trentino. Z pewnością zespół ten marzy o trzecim finale, by w końcu dopiąć swego i podnieść trofeum. Ale i Aluron ma argumenty, by tam zagrać, choć w Europie dopiero od niedawna zaznacza wyraźniej swoją obecność. W sezonie 2022/23 Aluron wyszedł z grupy w Lidze Mistrzów, ale w fazie play-off uległ późniejszemu triumfatorowi, ZAKSIE. Rok temu w Pucharze CEV zawiercianie dotarli do ćwierćfinału, gdzie lepsza okazała się Resovia Rzeszów. Teraz dotarli już do półfinału Ligi Mistrzów, ale z pewnością ich apetyty są większe. Czy znów polski klub okaże się katem Aluronu w Europie?