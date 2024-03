Karol Kłos poszedł na stację Orlenu i wydarzyło się to. Zrobił zdjęcie, które stało się hitem

Łzy same płyną do oczu po tym, co do powiedzenia miał Bartosz Kurek. Obszerny wpis kapitana polskich siatkarzy

Karol Kłos jako siatkarz osiągnął wiele znaczących sukcesów. Obecnie jego kariera dobiega już końca, więc poszukał nowego sposobu na wzbudzanie zainteresowania. Trafił w "dziesiątkę". Słynący z poczucia humoru sportowiec postanowił już jakiś czas temu na Instagramie publikować relacje ze swojego życia codziennego. Kłos zazwyczaj do tematu podchodzi z przymrużeniem oka. I choć w jego internetowych wpisach sporo jest powodów do śmiechu, to niektóre z nich mogą dodatkowo edukować. Tak jest w przypadku wycieczki na stację Orlen, gdzie jak się okazało można nie tylko zatankować swoje auto do pełna, lecz także zadbać o podniebienie.

Karol Kłos na Orlenie

W nowym wpisie na Instagramie siatkarz zebrał kilka relacji z kolejnych dni. Największe wrażenie zrobiła na nim chyba wizyta właśnie na Orlenie. Do tego stopnia Kłos był nią zafascynowany, że to właśnie odniesienie do niej umieścił dodatkowo w opisie. "(...) za to śniadania na Orlenie są top". Niektórzy mogli pomyśleć, że to wpis sponsorowany, ale sam zainteresowany od razu zastrzegł, że nic takiego nie ma miejsca. "To nie jest reklama" - dodał szybko Karol Kłos.

Wielka wyżerka Kłosa na stacji benzynowej

Aby zobaczyć, co takiego zjadł Karol Kłos na Orlenie, trzeba przewinąć kilka zdjęć z instagramowego wpisu. Gdy wreszcie pojawi się wspomniana tutaj fotka, to można zaobserwować, że i swój brzuch w tym miejscu można "zatankować do pełna". Na talerzu Kłosa pojawiły się smakowicie wyglądające kiełbaski, plastry boczku, pomidor, jajka sadzone, sosy, masło i świeże pieczywo. Rzeczywiście - palce lizać!