Katarzyna Skowrońska założyła maskę i wypięła usta w pocałunku. Nie ukrywa tego, możemy jej tylko zazdrościć!

Katarzyna Skowrońska postanowiła zadziwić nas wyjątkowo gorącymi zdjęciami. Sportsmenka i wybitna przed laty reprezentantka Polski co jakiś czas pokazuje swoje wielkie hobby, którym zajmuje się na sportowej emeryturze, a są to zagraniczne podróże. Była gwiazdorka kadry "Biało-Czerwonych" szczególnie ukochała sobie Włochy i to właśnie tam gościła w ostatnim czasie. Na zdjęciu zamieszczonym przez Skowrońską widzimy ją w masce i z wypiętymi ustami. Patrząc na to, gdzie się znalazła, można jej wyłącznie zazdrościć!

Katarzyna Skowrońska na zagranicznych wojażach. Założyła maskę i wypięła usta, mamy zdjęcie!

Okazuje się, że dla zamiłowanej w podróży Skowrońskiej nową destynacją jest Wenecja. Gwiazda założyła do zdjęcia zamieszczonego na Instagramie charakterystyczną dla tego miasta maskę i wypięła usta w geście pocałunku, pokazując przy okazji inne zdjęcia z jej podróży do pięknego miasta. Sama Skowrońska dała do zdjęć także opis, w którym zasugerowała, że bawi się bardzo dobrze na swoim wyjeździe.

- Chodzenie po Wenecji jest zawsze wzdychaniem, wznoszeniem się i opadaniem po niezliczonych mostkach.… - podpisała zdjęcia na swoich mediach społecznościowych Katarzyna Skowrońska.