Kiedy grają polskie siatkarki 1/8 finału ME Z kim grają polskie siatkarki? O której godzinie mecz siatkarek w 1/8 finału

Polskie siatkarki meczem z Ukrainą (3:1) zakończyły walkę w fazie grupowej mistrzostw Europy. Przegrały jedno z pięciu spotkań, 1:3 z mistrzyniami świata Serbkami. Na rozkładzie mają Słowenię (3:0), Węgry (3:1) i Belgię (3:0), ale tego spodziewaliśmy się przed turniejem. Jak wypadają Biało-Czerwone? – Liczyłem na więcej, ale mam nadzieję, że się rozkręcamy – mówi „SE” Jakub Bednaruk, trener i komentator siatkówki. Polskie siatkarki w 1/8 finału zagrają z Niemkami. Mecz Polska - Niemcy w 1/8 finału ME siatkarek zostanie rozegrany w niedzielę 27 sierpnia 2023. Poniżej więcej informacji.

Kiedy grają polskie siatkarki 1/8 finału ME Z kim grają polskie siatkarki kolejny mecz

Polskie siatkarki kolejny mecz w ME zagrają z Niemkami, a stawką będzie awans do ćwierćfinału. Szkoda porażki z Serbkami, bo Polki zmarnowały okazję do pokonania faworytek i zajęcia pierwszej pozycji w grupie. Ona ułatwiłaby drogę do strefy medalowej, bo w 1/8 oraz 1/4 finału nasza drużyna najpewniej uniknęłaby największych potęg. – Można było z nimi wygrać, tym jestem zawiedziony, bo to był słaby mecz – twierdzi Jakub Bednaruk. – Mamy swoje problemy, ale to jest turniej, rozpędzamy się i trzeba patrzeć na to, co się będzie działo dalej. Nie ma na razie powodu do smutku, chociaż do hurraoptymizmu też nie. W finałach Ligi Narodów czy nawet ostatnich sparingach z Turcją graliśmy lepiej - dodał.

Polska - Niemcy KIEDY mecz 1/8 finału ME Kiedy kolejny mecz siatkarek w ME

Mecz z Ukrainą zadecydował, kto zajmie drugie miejsce w grupie A. Z tej lokaty awans wywalczyła Polska, a z drabinki turniejowej wynika, że druga ekipa „polskiej” grupy w ćwierćfinale zapewne trafi na Turcję. Jakub Bednaruk sądzi, że bardziej opłacałoby się nam zająć... trzecią lokatę. – Wtedy, owszem, naszym potencjalnym przeciwnikiem w ćwierćfinale jest Serbia, ale uważam, że to dla Polek lepsza opcja. Turczynki to maszyna miażdżąca przeciwników, grająca obecnie najlepszą siatkówkę, one nie mają słabości, a Serbki je miały w meczu grupowym z nami, tyle że nasze dziewczyny nie potrafiły ich wykorzystać. Serbia jest do pokonania bardziej niż Turcja – kwituje ekspert.

KIEDY mecz Polska - Niemcy siatkarek 1/8 finału ME

Mecz Polska - Niemcy w 1/8 finału ME siatkarek zostanie rozegrany w niedzielę 27 sierpnia 2023. Początek meczu Polska - Niemcy siatkarek o godzinie 20. Transmisja TV na antenie TVP Sport i Polsatu Sport.

