Kim jest Jakub Kochanowski? Sylwetka środkowego reprezentacji Polski: klub, medale, sukcesy, rodzina

Bartosz Bednorz nie jedzie na igrzyska. Znalazł sobie nowe zajęcie, to będzie prawdziwy hit!

Jakub Kochanowski urodził się 17 lipca 1997 roku w Giżycku. Mierzący 199 centymetrów wzrostu siatkarz reprezentacji Polski występuje na pozycji środkowego. Aktualnie jego klubem jest Projekt Warszawa, ale karierę zaczynał w AZS-ie Olsztyn. Już jako młody zawodnik osiągał pierwsze znaczące sukcesy. Wśród młodzieżowych medali Kochanowskiego warto wspomnieć o srebrnych krążkach z Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz I ligi. Do tego dorzucił złoto Młodej Ligi w 2014 roku.

Po przejściu do rozgrywek seniorskich Kochanowski wciąż kontynuował wspaniałą passę. Do dzisiaj może pochwalić się licznymi sukcesami ze swoimi klubami. W latach 2018 i 2020 zdobył Superpuchar Polski. Do tego dorzucił trium w Pucharze Polski 2021 oraz srebro PlusLigi tego samego roku. Największymi osiągnięciami wydają się być jednak triumfy w Lidze Mistrzów 2021 oraz Pucharze CEV 2024.

Bartosz Bednorz nie jedzie na igrzyska. Znalazł sobie nowe zajęcie, to będzie prawdziwy hit!

Jakub Kochanowski w reprezentacji Polski

Jakub Kochanowski na igrzyskach olimpijskich zagra w kolejnym wielkim międzynarodowym turnieju. Siatkarz ma z pewnością nadzieję, że z Paryża wróci z krążkiem na szyi. Swoją karierę w biało-czerwonych barwach rozpoczął już w 2014 roku od kadry juniorskiej. Na debiut w seniorskiej musiał poczekać 3 lata. Szybko stał się istotnym punktem układanki kolejnych selekcjonerów i odwdzięcza się za zaufanie świetną dyspozycją na parkiecie.

Kochanowski w reprezentacji zanotował już tyle sukcesów, że można byłoby obdzielić nimi kilku zawodników. 27-letni sportowiec ma na koncie złoto i srebro mistrzostw świata (odpowiednie w 2018 i 2022 roku). Do tego trzy krążki mistrzostw Europy (złoty z 2023 oraz dwa brązowe z 2019 i 2021 roku). Z Orzełkiem na piersi wywalczył też Ligę Narodów w 2023 roku. W tych samych rozgrywkach wraz z kolegami skończył również rozgrywki na drugim miejscu i trzy razy na trzeciej lokacie.

Kim jest Bartosz Kurek? Sylwetka atakującego reprezentacji Polski: klub, medale, sukcesy, rodzina

Kim jest narzeczona Jakuba Kochanowskiego? Jak wygląda jego życie prywatne?

Siatkarz Jakub Kochanowski może w pełni skupić się na grze w siatkówkę, ponieważ ma ułożone też życie prywatne. Wygląda na to, że sportowiec znalazł już swoją miłość życia. Jego wybranką serca jest studentka medycyny Aleksandra Kołodziejczyk. Para jest na tyle pewna swoich uczuć, że szykuje się do ślubu. Siatkarz ukochanej oświadczył się podczas wakacji w Grecji.

Jakub Kochanowski sukcesy w klubie

Superpuchar Polski (2018, 2020)

Puchar Polski (2021)

II miejsce w PlusLidze (2021)

III miejsce w PlusLidze (2023)

Liga Mistrzów (2021)

Puchar CEV (2024)

Jakub Kochanowski sukcesy w reprezentacji