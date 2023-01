Legendarny polski klub musiał to zrobić. Tak źle nie było od 20 lat!

To wielka siatkarska sensacja! Wicemistrzowie Polski z Jastrzębia grają z zupełnie niespodziewanym rywalem

Co za piękność!

Grbić obejrzał mnóstwo kadrowiczów. Bednorz pokazał mu się z doskonałej strony, selekcjoner już go nie odstrzeli?

Przyznać jednak trzeba, że podstawy takiej decyzji są mocne. W bieżącej edycji PlusLigi drużyna tego klubu wygrała tylko osiem z 22 meczów. Jedenasta pozycja, z pięciopunktową stratą do miejsca gwarantującego awans do fazy play off, a więc i możliwość walki o medale, Skra traci pięć punktów. W niedzielę przegrała u siebie gładko i szybko 0:3 z niżej notowanym ukraińskim Barkomem Lwów. Od 20 lat bełchatowianie w rozgrywkach ligowych nie mieli takiego doła!

„Decyzją zarządu KPS Skra Bełchatów SA z dniem 31 stycznia 2023 r. Joel Banks zakończył pracę na stanowisku pierwszego trenera zespołu PGE Skry. Powodem jest brak realizacji postawionych celów” - poinformował właśnie klub w mediach społecznościowych. 47-letni Anglik objął drużynę przed startem tego sezonu. W swym CV miał między innymi pracę w Noliko Maaseik, jednym z najbardziej utytułowanych klubów siatkarskich w Belgii, ale w Polsce – jak widać – sobie nie poradził.

Nie wiadomo jeszcze, kto zostanie jego następcą. Sam Banks natomiast skupić się będzie mógł teraz na pracy z reprezentacją Finlandii, którą prowadzi od czterech lat.

Decyzją zarządu KPS Skra Bełchatów SA Joel Banks 31 stycznia 2023 r. przestał pełnić funkcję pierwszego trenera zespołu PGE Skry.Dziękujemy Joelowi Banksowi za pracę w PGE Skrze Bełchatów i życzymy powodzenia w dalszej karierze trenerskiej!Więcej ➡️ https://t.co/IfNH5KQAS4 pic.twitter.com/efYNfGGw2J— PGE Skra Bełchatów (@_SkraBelchatow_) January 31, 2023

Zobacz galerię zdjęć najpiękniejszej polskiej siatkarki