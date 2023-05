i Autor: Cyfra Sport Malwina Smarzek

Nie mają granic

Malwina Smarzek obrzydliwie wykorzystana. Rosjanie naprawdę to zrobili, aż zbiera się na wymioty

Tomasz Piechna 10:05 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Malwina Smarzek po kilkumiesięcznej przerwie wróciła do kadry reprezentacji Polski. Atakująca była jedną z głównych postaci biało-czerwonych, ale w pierwszym roku swojej pracy Stefano Lavarini nie zdecydował się powołać zawodniczki. Niewykluczone, ze duży wpływ na to miało zamieszanie wokół siatkarki wywołane jej późną decyzją o odejściu z rosyjskiego klubu. Niedawno Smarzek zdecydowała się opowiedzieć o całej sytuacji, a Rosjanie w mig wykorzystali jej słowa do propagandy.