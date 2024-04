Mateusz Borek wyjawił tajemnicę Wilfredo Leona. Tyle zarobi w Polsce, kosmiczne warunki, mowa o dobrej kasie!

Mateusz Borek postanowił powiedzieć wprost o grze Wilfredo Leona w Polsce. Dziennikarz sportowy przedstawił w rozmowie z "Kanałem Sportowym", ile będzie zarabiał siatkarz reprezentacji kraju w polskiej lidze. Okazuje się, że gracz może liczyć na naprawdę dobre warunki! Ta kwota jest naprawdę przyzwoita.

Mateusz Borek zdradza sekret Leona. Tyle zarobi w Polsce!

Przenosiny Leona do Bogdanka LUK Lublin są wielkim hitem transferowym i prawdziwą promocją dla całej polskiej ligi. Okazuje się, że Kubańczyk z polskim paszportem będzie mógł w rodzimej lidze liczyć na naprawdę przyzwoite zarobki, porównywalne do zarobków piłkarzy Legii Warszawa i Lecha Poznań

- Doprecyzowałem wiedzę dotyczącą wysokości kontraktu. Dobrze zorientowany agent powiedział mi, że to jest kasa na poziomie 3-3,5 miliona złotych brutto na fakturę (...) Jest w Polsce wielu zawodników, których kontrakty wahają się między 1,8 a 2,2 miliona złotych. To mnie zaskoczyło, bo kiedyś kontrakt Mariusza Wlazłego na 1,5 miliona był kosmiczny. To jest dobra kasa. Wydaje mi się, że oprócz kilku zawodników Lecha i Legii nikt tak nie zarabia w piłce - mówi Borek.