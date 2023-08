ME siatkarek: Kiedy gra Polska w ćwierćfinale? Z kim grają polskie siatkarki w 1/4 finału ME DRABINKA

Vital Heynen naprawdę powiedział to o Polsce. Odniósł się do problemów, na koniec przeprosił

Polskie siatkarki są już w 1/4 finału siatkarskich Mistrzostw Europy. Awans do ćwierćfinału wywalczyły po zwycięstwie 3:0 nad Niemkami. – Największą naszą siłą jest zespołowość, budujemy coś od ubiegłego sezonu. Nasza grupa jest silna razem, mamy wszyscy taką samą motywację i marzenia, to sprawia, że możemy się skupić na pracy i osiąganiu celów - powiedział "Super Expressowi" trener Stefano Lavarini, selekcjoner reprezentacji Polski siatkarek.

Polskie siatkarki w ćwierćfinale ME zagrają z Turcją. O tym, jak mocny jest to zespół, fanom siatkówki nie trzeba przypominać. Turczynki to jeden z faworytów do złota. W fazie grupowej wygrały wszystkie pięć meczów, tracąc zaledwie jednego seta. W 1/8 finału Turcja ograła 3:1 Belgię. - Gramy szybko w ataku, mamy wiele jakości w serwisie i bloku. Staramy się poprawić w obronie i kontrze, te elementy mogą nas przenieść na jeszcze wyższy poziom - podkreśla trener Stefano Lavarini. - Gdybym miał wybrać jedną rzecz, którą przydałoby się poprawić w mistrzostwach, to stabilność gry. Bo potrafimy robić rzeczy znakomite, po czym zdarzają się momenty błędów i zmiany nastawienia czy spadku koncentracji. Jesteśmy jednak w stałym procesie poprawiania tych niuansów - dodał Włoch.

Włochy - Francja

Turcja - Polska

Holandia - Bułgaria/Słowenia

Serbia/Szwecja - Czechy/Ukraina

Mecz Polska - Turcja w 1/4 finału ME siatkarek zostanie rozegrany w środę 30 sierpnia 2023. Początek meczu Polska - Turcja prawdopodobnie o godzinie 17. Transmisja TV na TVP Sport i Polsacie Sport.

‼️ Awansujemy do ćwierćfinału #EuroVilleyW! Nasze zawodniczki pokonują reprezentację Niemiec w trzech setach i meldują się w następnej fazie turnieju 💪Brawo! 😍 ✅Polska-Niemcy 3️⃣:0️⃣(25-22; 25-20; 26-24) pic.twitter.com/QfF9EgxUzH— POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) August 27, 2023