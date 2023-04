Michał Kubiak płakał jak dziecko. Koledzy musieli go pocieszać. Szykuje się pożegnanie?

Michał Kubiak jest jednym z najlepszych siatkarzy w historii. Były kapitan reprezentacji Polski ma na swoim koncie wiele medali, których nie jeden może pozazdrościć. Przyjmujący bronił barwy biało-czerwone od 2011 do 2022 roku. W tym okresie sięgał po m.in. mistrzostwo świata w latach 2014 i 2018, złoty medal w Lidze Światowej oraz trzykrotnie zdobył brązowy krążek w rozgrywkach mistrzostw Europy. 35-latek bardzo dużo zostawił serca na boisku w szczególności podczas występów w barwach reprezentacji Polski. Kubiak karierę siatkarską rozpoczął w klubie Maraton Świnoujście. Grę w seniorach zanotował w drużynie Joker Piła.

Koniec kariery legendarnego siatkarza? Wymowne zachowanie po zdobyciu medalu

Kubiak zdecydował się na transfer do Panasonic Panthers w 2016 roku po dwuletnim pobycie w Halkbanku Ankara. 35-latek od razu stał się gwiazdą w Azji, tym bardziej że zdobył tam wiele trofeów, jak mistrzostwo Japonii w latach 2018 i 2019, czy Puchar Cesarza w 2017 roku. 16 kwietnia, drużyna z Kubiakiem na czele zdobyła brązowy medal mistrzostw Japonii. Wszyscy jednak zwracają uwagę na to, jak zareagował na ten triumf przyjmujący. Były kapitan reprezentacji Polski po meczu rozpłakał się i wpadł w objęcia ukochanej, która była na trybunach razem z córkami. Bardzo możliwe, że taka reakcja nie była bez przyczyny, ponieważ Kubiak może niebawem ogłosić koniec kariery, do drużyny Panasonic Panthers ma dołączyć Thomas Jaaeschke, a regulamin w japońskiej lidze jest bezlitosny. Chodzi o to, że tylko jeden zawodnik spoza Azji może być w klubie.

