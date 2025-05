Pogoń – Legia. Składy na finał Pucharu Polski. Czy trenerzy zaskoczyli przed meczem?

Finał Pucharu Polski: Znamy składy na Pogoń – Legia

To już tradycja! Jak co roku, 2 maja na PGE Narodowym rozegra się wielki finał Pucharu Polski. W tym roku na boisko wybiegną Pogoń Szczecin i Legia Warszawa. Oba zespoły bez większych problemów dotarły do wielkiego finału, ale przystępują do niego z zupełnie innego miejsca. Legia wygrała to trofeum 20-krotnie, a Pogoń wciąż marzy o pierwszym Pucharze Polski.

Dla Legii to szansa na całkowite uratowanie sezonu. Do końca PKO BP Ekstraklasy zostały jeszcze cztery mecze, ale niewiele wskazuje na to, by podopiecznym Goncalo Feio udało się zapewnić miejsce w europejskich pucharach dzięki lidze. Szansę na to daje im jednak krajowy puchar.

Pogoń wyprzedza Legię w tabeli i ma tylko dwa punkty straty do podium. Historyczny triumf dałby im jednak już teraz pewne miejsce w europejskich pucharach. Trenerzy obu zespołów wystawili najmocniejsze, dostępne jedenastki, a to powinno zagwarantować ogromne emocje na boisku.

Legia Warszawa: Kacper Tobiasz - Paweł Wszołek - Radovan Pankov - Steve Kapuadi - Ruben Vinagre - Juergen Elitim - Maxi Oyedele - Claude Goncalves - Luquinhas - Marc Gual - Ryoya Morishita

Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru - Linus Wahlqvist - Danijel Loncar - Leo Borges - Leonardo Koutris - Rafał Kurzawa - Joao Gamboa - Fredrik Ulvestad - Adrian Przyborek - Eftimis Kuluris - Kamil Grosicki

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Następne pytanie

Gdzie oglądać finał Pucharu Polski? O której godzinie mecz Pogoń – Legia?

Mecz Pogoń - Legia w finale Pucharu Polski zostanie rozegrany w piątek, 2 maja. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 16:00. Transmisja na żywo w TVP Sport i TVP 1. Relacja na żywo na Sport.se.pl.