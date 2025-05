Finał Pucharu Polski: O której godzinie mecz Pogoń – Legia? Gdzie oglądać? Transmisja tv i stream online 2.05.2025

Rafał Augustyniak o presji i nastawieniu Legii. To będzie problem Pogoni?

Finał Pucharu Polski już dziś! Kto wygra mecz?

Piątkowy finał Pucharu Polski 2024/25 pomiędzy Pogonią Szczecin a Legią Warszawa zapowiada się jako emocjonujące widowisko bez wyraźnego faworyta, ale ze stawką, która może uratować sezon jednej z drużyn. Spotkanie na PGE Narodowym w Warszawie rozpocznie się o godz. 16:00 i będzie nie tylko walką o prestiż, ale przede wszystkim o udział w europejskich pucharach, co dla obu ekip może okazać się trudne do osiągnięcia przez ligowe rozstrzygnięcia.

Kamil Grosicki o ambicjach w Pucharze Polski. Kapitan o niedokończonym biznesie Pogoni

Zarówno Pogoń, jak i Legia pewnie dotarły do finału. Warszawianie rozbili na Stadionie Śląskim Ruch Chorzów 5:0, natomiast szczecinianie wygrali 3:0 z Puszczą Niepołomice. Dla Legii, piątej obecnie w tabeli ekstraklasy, triumf w piątek to być może ostatnia szansa na uniknięcie pustego sezonu. Dla Pogoni – czwartej w lidze – to okazja na historyczny sukces: klub z Pomorza Zachodniego nigdy wcześniej nie sięgnął po Puchar Polski, choć grał w finale cztery razy.

- Patrzymy na to, co się wydarzy. Zrobimy wszystko, żeby być dobrze w ten mecz wejść, rozegrać i wygrać. Nagrodą oprócz pucharu będą europejskie puchary. Oczywiście to też jest nasze marzenie, grać w europejskich pucharach. Najpierw trzeba wygrać mecz, a potem patrzyć w przyszłość – mówił przed meczem Kamil Grosicki.

Goncalo Feio o czerpaniu energii w finale. Trener Legii o atutach Pogoni

Pogoń - Legia: Czy rekordziści zdobędą kolejny tytuł?

Legia Warszawa to rekordzista tych rozgrywek – zdobywała trofeum już 20 razy i po raz 27. zagra w decydującym meczu. Ostatni triumf święciła dwa lata temu, pokonując Raków Częstochowa w rzutach karnych. Pogoń natomiast ma rachunki do wyrównania – przegrała wszystkie dotychczasowe finały, w tym dramatyczne starcie z Wisłą Kraków w 2023 roku.

- Czy po drugiej stronie byłby Koulouris, czy Lewandowski, najlepsi są ci z mojej drużyny. Doceniam jednak kunszt strzelecki Greka. Ważną częścią finału będzie pilnowanie tego piłkarza. Ten gracz ma powtarzalny styl poruszania, znajdowania się w sytuacjach – powiedział Goncalo Feio, trener Legii.

Marc Gual o szansach w finale z Pogonią. Tego spodziewa się po Legii

Na PGE Narodowym, przy komplecie publiczności, sędzią głównym meczu będzie Szymon Marciniak. Co więcej, po rozpoczęciu współpracy PZPN z Centrum Weterana na stadionie gościć będą polscy weterani wojskowi. Tradycyjnie przed pierwszym gwizdkiem odegrany zostanie hymn narodowy, a po meczu odbędzie się ceremonia wręczenia trofeum – od kilku lat organizowana bezpośrednio na murawie.

Gdzie oglądać finał Pucharu Polski? O której godzinie mecz Pogoń – Legia?

Mecz Pogoń - Legia w finale Pucharu Polski zostanie rozegrany w piątek, 2 maja. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 16:00. Transmisja na żywo w TVP Sport i TVP 1.

