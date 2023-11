Na tę informację, wszyscy czekali z niecierpliwością! Wiadomo, co z Norbertem Huberem, reprezentant Polski pochwalił się tym w mediach społecznościowych

Nie dowierzaliśmy, co stało się z twarzą Andrzeja Wrony. Przeżyliśmy wielki szok, gdy pojawiło się to nagranie. Ogromna przemiana

Mecze Jastrzębskiego Węgla z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle zawsze budzą wielkie emocje i często kończą się one dopiero po pięciu setach. W meczu AL-KO Superpucharu Polski nie było inaczej. Podopieczni Marcelo Mendeza fantastycznie rozpoczęli spotkanie i zwyciężyli od razu dwa pierwsze sety. Było blisko, aby "Pomarańczowi" zamknęli to spotkanie w trzech partiach, ponieważ w pewnym momencie prowadzili już 19:13, jednak ZAKSA zdołała odwrócić losy tego seta, co było jednym z kroków do odwrócenia całego spotkania. Siatkarze Tuomasa Sammelvuo doprowadzili do tie-breaka i to oni mogli cieszyć się ze zdobycia pierwszego trofeum w tym sezonie.

Jesteś nasz 🏆🤩 pic.twitter.com/cfmRBIp3hj— Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle ⭐️⭐️⭐️ (@ZAKSAofficial) November 4, 2023

Norbert Huber przekazał bardzo dobre wieści! Wielu kibiców czekało na tę informację z niecierpliwością

Łukasz Kaczmarek, Marcin Janusz i Norbert Huber opuścili boisko w trakcie spotkania, wszyscy trzej siatkarze zostali zmienieni przez... kontuzję. O całej sytuacji po meczu wypowiedział się nawet Aleksander Śliwka. - Już od jakiegoś czasu próbujemy o tym mówić. Niewiele osób nas słucha, niektórzy z nas się śmieją. Warto pomyśleć o rozwiązaniu jak najszybciej. Jesteśmy przecież po czwartym meczu, a już mamy zawodników, którzy wypadają przez kontuzje przeciążeniowe. Nie chcę nikogo urazić, ale apeluję, by ktoś też o tym pomyślał i zadbał o zdrowie zawodników - przekazał reprezentant Polski.

Norbert Huber za pomocą mediów społecznościowych przekazał dobre wiadomości w sprawie swojego zdrowia. Na szczęście okazało się, że to nic poważnego i już niebawem znowu zobaczymy środkowego Jastrzębskiego Węgla na boisku.