Najgorętsza polska siatkarka otrzymała potworny cios. Wisiała nad przepaścią, musiała podjąć kroki

Zuzanna Górecka w pierwszym roku pracy Stefano Lavariniego była jedną z liderek reprezentacji, która zrobiła furorę na domowych mistrzostwach świata 2022. Później przeżyła prawdziwy dramat w samej końcówce sezonu klubowego 2022/23, gdy odniosła poważną kontuzję zerwania więzadeł. Przez nią straciła wiele miesięcy - w tym znakomity w wykonaniu Polek sezon 2023. Na szczęście 24-letnia przyjmująca wróciła do siebie i w końcówce ostatniego sezonu wróciła na parkiety Tauron Ligi. W barwach ŁKS Łódź złapała na tyle rytmu meczowego, by ponownie znaleźć się w kadrze Lavariniego. Na samym początku zgrupowania jej marzenia o występie na igrzyskach olimpijskich stanęły jednak pod ogromnym znakiem zapytania.

Zuzanna Górecka otrzymała potworny cios tuż przed zgrupowaniem reprezentacji

Górecka nie pojawiła się bowiem pierwszego dnia zgrupowania. Okazuje się, że powodem była druzgocąca diagnoza dotycząca jej kolana. - Moja nieobecność była spowodowana chyba brakiem dobrej komunikacji między mną a lekarzem. Po prostu się nie dogadaliśmy. Pojechałam na badania. Wyszło w nich, że coś jest nie tak. Miałam nie przyjeżdżać. Chciałam ponowić badania, zrobić je jeszcze raz i wyszło, że jest ok. Dostałam telefon, że czekają na mnie w Szczyrku. Wsiadłam od razu w samochód i pojechałam - przyznała w rozmowie z Sarą Kalisz z TVP Sport. Jej walizka była ciągle spakowana, bo nie mogła uwierzyć w opuszczenie kolejnego reprezentacyjnego sezonu.

Fani Zuzanny Góreckiej mogą odetchnąć

- Nie ukrywam, że pierwsze dwa dni były dla mnie bardzo ciężkie i troszkę nie wiedziałam, jak się odnaleźć, bo nagle dostałam informację, że nie mogę przyjechać. Był to dla mnie duży cios. Powiedziałam jednak, że zrobię wszystko, by tu się stawić. To dlatego pojechałam jeszcze do innych lekarzy upewnić się czy jest, czy nie jest ok. Dostałam jasną informację, że wszystko jest w porządku z moim kolanem i nie ma przeciwwskazań do treningów - zdradziła Górecka. Ta wiadomość z pewnością ucieszyła wielu kibiców, którzy kibicują 24-latce. Wielu z nich uważa ją nawet za najpiękniejszą polską siatkarkę.