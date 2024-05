Nieoczekiwana informacja o siatkarzach Nikoli Grbicia. PZPS przekazał to oficjalnie

Polskie siatkarki walczyły, ale to Holenderki wzięły rewanż. Tak ekipa Lavariniego rozpoczęła przygotowania do IO

Wielkimi krokami zbliża się sezon reprezentacyjny, arcyważny z punktu widzenia siatkarzy i siatkarek. Panowie, typowani do złota w igrzyskach, rozpoczną go od towarzyskich gier z Niemcami i Ukrainą jeszcze w tym tygodniu. Podopieczni Nikoli Grbicia rozegrają dwa spotkania dzień po dniu – 15 maja w katowickim Spodku zmierzą się z Niemcami, a 16 maja w Sosnowcu rywalem Biało-Czerwonych będą Ukraińcy.

Kamil Semeniuk napisał wzruszające słowa do Wilfredo Leona. „Pokazałeś mi jak młodszemu bratu...”

PZPS nieoczekiwanie poinformował w poniedziałek 13 maja, że dojdzie do jeszcze jednej konfrontacji graczy Grbicia w wymiarze towarzyskim. 29 maja o 18.00 w Hali Sportowo-Widowiskowej Suwałki Arena dojdzie do meczu sparingowego Polska – Ukraina. Organizatorem jest grający w PlusLidze MKS Ślepsk Malow Suwałki, który obchodzi XX-lecie. Dla Suwałk to wydarzenie historyczne, nigdy nie grała tam reprezentacja Polski siatkarzy.

Siatkarz kadry Grbicia złamał palec i wypadł z drużyny! To już dla niego koniec sezonu

Zagrają w Turcji, Japonii i Słowenii

Zanim Polacy zameldują się w Suwałkach, odbędą pierwszy turniej Ligi Światowej w Antalyi (21–26.05), gdzie zagrają z USA, Kanadą, Holandią i Słowenią. Druga impreza LN '24 z udziałem mistrzów Europy to zawody w Japonii (Fukuoka, 4–9.06), a ich rywalami będą Bułgaria, Turcja, Japonia i Brazylia. Na koniec regularnej fazy LN Polacy udadzą się do słoweńskiej Lublany, gdzie między 18 a 23 czerwca zagrają z Włochami, Argentyną, Serbią i Kubą.

Finałowy turniej Ligi Narodów o główne trofeum z udziałem ośmiu drużyn odbędzie się w Łodzi między 27 a 30 czerwca 2024 r. Broniący tytułu z 2023 r. Polacy z racji organizacji zawodów miejsce w tej imprezie mają zapewnione, więc na pewno zagrają spotkanie ćwierćfinałowe, a jeśli wygrają, czekają ich jeszcze dwa mecze.

Siatkarki Lavariniego już wygrywają. Udany start sezonu olimpijskiego w wykonaniu Polek

Kolejnym sprawdzianem formy podopiecznych Grbicia w 2024 roku będzie tradycyjny Memoriał Wagnera w Krakowie między 12 a 14 lipca. Polacy zagrają z Niemcami, Słoweńcami i trzecim uczestnikiem, którego jeszcze nie znamy.

QUIZ: Rozpoznasz polskich siatkarzy? Komplet punktów to obowiązek prawdziwego kibica! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy z wysokiego C. Siatkarz na zdjęciu to... Zbigniew Bartman Bartosz Kurek Mariusz Wlazły Dalej

Ostatni raz przed wyjazdem na igrzyska do Paryża Biało-Czerwoni zaprezentują się polskiej publiczności w Gdańsku, gdzie 20 i 21 lipca zagrają towarzysko w imprezie z udziałem USA i Japonii oraz trzeciego zespołu, który poznamy po zakończeniu kwalifikacji olimpijskich.