Siatkarz kadry Grbicia złamał palec i wypadł z drużyny! To już dla niego koniec sezonu

Gierżot to niespełna 23-letni gracz ze sporym dorobkiem w kadrze juniorskiej, w której zdobywał w ostatnich latach między innymi brązowe medale MŚ i ME. W drużynie seniorów Nikoli Grbicia pojawił się w poprzednim sezonie, ale wtedy też uraz storpedował jego grę. W 2023 r. przyjmujący z Nysy narzekał na dolegliwości pleców po przypadkowej kontuzji odniesionej w Japonii i to wyłączyło go z dalszej części sezonu.

Siatkarz przyjechał na zgrupowanie do Spały 1 maja, jak pozostali gracze z siedemnastki powołanej przez Gricbia w pierwszym tegorocznym rzucie. Niestety, Polski Związek Piłki Siatkowej przekazał w środę przykry komunikat:

Michał Gierżot złamał palec

„Uczestniczący w trwających w Spale przygotowaniach reprezentacji Polski Michał Gierżot doznał podczas treningu kontuzji – złamania piątego palca lewej dłoni. Niestety, uraz ten wyklucza zawodnika z dalszych przygotowań kadry w tym sezonie reprezentacyjnym. Michałowi życzymy jak najszybszego powrotu do pełni zdrowia i treningów!”.

Gierżot miał w tym roku zbierać kolejne reprezentacyjne doświadczenia. Jego karierą rozwija się dobrze w lidze, chociaż nie pierwszy raz na drodze stają dolegliwości zdrowotne. Zawodnik Stali Nysa nie miał praktycznie szans przebić się już w tym sezonie do ścisłego składu na oblężonej w kadrze przez gwiazdy pozycji przyjmującego. Niemniej to z pewnością jedna z bardziej obiecujących i perspektywicznych postaci polskiej siatkówki na najbliższe lata.