Siatkarki Lavariniego już wygrywają. Udany start sezonu olimpijskiego w wykonaniu Polek

W szóstce na inaugurację sezonu olimpijskiego trener Lavarini posłał do boju silny skład: z Wenerską na rozegraniu, Stysiak w ataku, Łukasik i Różański w przyjęciu, Korneluk i Witkowską na środku oraz Szczygłowską na libero. Po zawodniczkach nie było nawet specjalnie widać, że niedawno kończyły sezon klubowy i są w mocnym treningu. Dobrze w ataku radziła sobie Magda Stysiak, mocnym punktem naszego zespołu był też blok i atak Agnieszki Korneluk oraz gra ofensywna na skrzydle wracającej po kilku latach do kadry Natalii Mędrzyk.

Polki pracowały ostatnio w Szczyrku. W szerokim składzie pojawiło się 30 nazwisk, z nich selekcjoner będzie wybierał drużynę na rozpoczynające się w połowie maja rozgrywki Ligi Narodów. Pierwszy turniej nasze zawodniczki rozegrają w tureckiej Antalyi.

Towarzyski mecz z Holenderkami był pierwszym oficjalnym spotkaniem kadry siatkarek w tym roku, w którym docelową impreza są igrzyska olimpijskie na przełomie lipca i sierpnia. Trudno się spodziewać, by podopieczne Lavariniego były obecnie w wybitnej formie.

Polki zaraz ruszają do Turcji

– Nie wszystkie zawodniczki przyjechały na zgrupowanie w tym samym czasie – powiedziała cytowana przez PAP była liderka reprezentacji Malwina Smarzek, która liczy na powrót do gry w drużynie narodowej po przerwie. – Nie miały tyle samo czasu na odpoczynek po zmaganiach ligowych. Jeśli nam te sparingi pójdą dobrze, to wspaniale. Jednak jeśli słabiej, to nie należy wyciągać z tego wniosków na przyszłość – podkreśliła siatkarka, która pierwsze starcie z Holenderkami oglądała z trybun. Drugi mecz sparingowy z Holenderkami odbędzie się w piątek 10 maja także w Bielsku-Białej.

Międzynarodowy sezon podopieczne Stefano Lavariniego zainaugurują w fazie zasadniczej Lidze Narodów. Najpierw wystąpią w tureckiej Antalyi w dniach 14–19 maja 2024, gdzie zmierzą się z Włochami, Francją, Holandią i Japonią. W kolejnej odsłonie zagrają w Arlington (USA, 28.05 – 2.06.2024), a ich rywalkami będą reprezentacje Serbii, Korei, Niemiec i USA. Trzecia część zmagań grupowych naszych pań to turniej w Hongkongu (11–16.06.2024), a naprzeciwko naszych pań staną Brazylia, Dominikana, Tajlandia i Chiny.