Najgorętsza siatkarka świata poszła na całość. Jej piersi w pełnej krasie mogły zobaczyć miliony, wystarczył fałszywy ruch

Najpiękniejsza siatkarka świata niemal całkowicie odsłoniła piersi. Kayla Simmons pokazała odważne zdjęcia

Kayla Simmons to jedna z najpopularniejszych siatkarek na świecie. Jej kariera zeszła na dalszy plan już jakiś czas temu, ale 27-latka w dalszym ciągu cieszy się sławą "najseksowniejszej siatkarki". Wystarczyło, że podczas studiów na Uniwersytecie Marshalla była kapitanem uniwersyteckiej drużyny występującej w popularnych za oceanem rozgrywkach NCAA. Simmons błyszczała na parkiecie niezwykłą urodą i postanowiła to wykorzystać. Karierę siatkarską zamieniła na działalność w internecie, gdzie stała się popularną influencerką. Jej profil na Instagramie śledzi aż milion obserwujących, którzy regularnie mogą podziwiać gorące zdjęcia byłej siatkarki.

Kayla Simmons poszła na całość. Skradła show podczas Super Bowl

Simmons znakomicie czuje się w swoim ciele, a jednym z jej znaków rozpoznawczych jest ogromny biust. Ten niejednokrotnie wręcz wylewa się z jej kreacji, co sprawia, że są one ryzykowne. Zwłaszcza gdy mowa o udziale w Super Bowl, czyli finale najpopularniejszej ligi futbolu amerykańskiego NFL, który w Stanach Zjednoczonych ogląda ok. 100 milionów widzów. Była siatkarka nie pierwszy raz oglądała to wielkie wydarzenie na żywo, z pewnością przykuwając niejeden wzrok. Jej strój był niezwykle odważny!

27-latka pochwaliła się zdjęciami z Las Vegas, na których w pełni widać jej czarną sukienkę mini z ogromnym dekoltem. Piersi Simmons były w połowie odsłonięte, a jedynie skąpy kawałek materiału zasłaniał ich całokształt. Nie da się ukryć, że ta ciasna kreacja w razie niefortunnego ruchu mogłaby sprawić psikusa. A była siatkarka raczej wolałaby tego uniknąć - w internecie sprzedaje najgorętsze zdjęcia w portalu dla dorosłych. Odważne fotografie Kayli Simmons znajdziesz w powyższej galerii!