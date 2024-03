Nie do wiary, jak wygląda dziś 40-letnia Katarzyna Skowrońska! Legendarna siatkarka bardzo się zmieniła

Katarzyna Skowrońska przez lata swojej kariery siatkarskiej dawała wielu fanom nie tylko biało-czerwonych, ale również wielu klubów powody do radości. Mistrzyni Europy z 2003 i 2005 roku postanowiła zakończyć swoją karierę reprezentacyjną w 2016 roku, po rozegraniu 288 meczów. Od tamtej pory Skowrońska skupiła się już tylko na grze w klubach, co jednak zmieniło się w 2019 roku, kiedy to definitywnie odwiesiła buty na kołek. Obecnie była siatkarka przebywa przede wszystkim we Włoszech, a jej fani mogą podglądać jej życie za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzie ta jest bardzo aktywna.

40-letnia była reprezentantka Polski regularnie publikuje na swoim Instagramie kolejne posty i relacje, dzięki którym jej najwierniejsi fani mogą podglądać, co obecnie dzieje się w jej życiu, gdzie przebywa i przede wszystkim, jak zmienia się Katarzyna Skowrońska. Pod jej postami w mediach społecznościowych nie brakuje wielu komplementów od internautów, którzy jeszcze kilka lat temu śledzili jej sportową karierę, a teraz rozpływają się nad urodą byłej siatkarki. Zobaczcie sami, jak zmieniła się Katarzyna Skowrońska i jaka wygląda teraz, klikając w galerię zdjęć poniżej!