Nikola Grbić odkrył olimpijskie karty. Oto reprezentacja Polski siatkarzy na 2024 rok, długa lista

Grbić będzie miał z kogo korzystać z tej szerokiej listy, bo plan gier polskich siatkarzy w tym sezonie jest bardzo bogaty. Przed kluczową imprezą – igrzyskami w Paryżu (przełom lipca i sierpnia) – rozegrają nawet ponad 20 spotkań. Sezon 2024 zainaugurują w katowickim Spodku towarzyskim meczem z Niemcami 15 maja. Dzień później w Sosnowcu zmierzą się w grze kontrolnej z Ukrainą. Potem ruszą na pierwszy turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów.

Siatkarze trenera Nikoli Grbicia pojadą najpierw do Turcji (Antalya, 21–26.05.2024), gdzie zagrają z USA, Kanadą, Holandią i Słowenią. Druga impreza LN '24 z udziałem mistrzów Europy to zawody w Japonii (Fukuoka, 4–9.06.2024), a ich rywalami będą Bułgaria, Turcja, Japonia i Brazylia. Na koniec regularnej fazy LN Polacy udadzą się do słoweńskiej Lublany, gdzie między 18 a 23 czerwca 2024 zagrają z Włochami, Argentyną, Serbią i Kubą.

Finał Ligi Narodów siatkarzy w Łodzi

Finałowy turniej Ligi Narodów o główne trofeum z udziałem ośmiu drużyn odbędzie się w Łodzi między 27 a 30 czerwca 2024 r. Broniący tytułu z 2023 r. Polacy z racji organizacji zawodów miejsce w tej imprezie mają zapewnione, więc na pewno zagrają spotkanie ćwierćfinałowe, a jeśli wygrają, czekają ich jeszcze dwa mecze.

Kolejnym sprawdzianem formy podopiecznych Grbicia w 2024 roku będzie tradycyjny Memoriał Wagnera w Krakowie między 12 a 14 lipca. Polacy zagrają z Niemcami, Słoweńcami i trzecim uczestnikiem, którego jeszcze nie znamy.

Ostatni raz przed wyjazdem na igrzyska do Paryża Biało-Czerwoni zaprezentują się polskiej publiczności w Gdańsku, gdzie 20 i 21 lipca zagrają towarzysko w imprezie z udziałem USA i Japonii oraz trzeciego zespołu, który poznamy po zakończeniu kwalifikacji olimpijskich.

Kadra siatkarzy na 2024 rok [SKŁAD]

Rozgrywający

Jan FIRLEJ

Marcin JANUSZ

Marcin KOMENDA

Grzegorz ŁOMACZ

Atakujący

Bartłomiej BOŁĄDŹ

Karol BUTRYN

Dawid DULSKI

Bartosz GOMUŁKA

Łukasz KACZMAREK

Bartosz KUREK

Przyjmujący

Bartosz BEDNORZ

Tomasz FORNAL

Michał GIERŻOT

Wilfredo LEON

Mikołaj SAWICKI

Kamil SEMENIUK

Artur SZALPUK

Aleksander ŚLIWKA

Środkowi

Sebastian ADAMCZYK

Mateusz BIENIEK

Norbert HUBER

Szymon JAKUBISZAK

Karol KŁOS

Jakub KOCHANOWSKI

Mateusz PORĘBA

Łukasz USOWICZ

Libero