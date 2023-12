Nikola Grbić otwarcie o swojej przyszłości. Nie krył się z tym zupełnie. Niezbędne rozstanie z polską kadrą

Nie da się powstrzymać płaczu po tym, co spotkało Wilfredo Leona! Łzy same płyną do oczu. Po tych słowach pęknie nawet twardziel

Nikola Grbić już jako siatkarz był uważany za wybitną postać w swojej dyscyplinie sportu i był jednym z najlepszych rozgrywających na świecie. Bardzo szybko przeszedł z roli zawodnika do roli trenera i w tej drugiej radzi sobie równie świetnie. Co ważne, duża część jego "szkoleniowego życia" związana jest z Polską. Jeszcze do niedawna Grbić kojarzony był przede wszystkim z sukcesami osiąganymi z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. To sprawiło, że stał się poważnym kandydatem do prowadzenia biało-czerwonej kadry i ostatecznie ją przejął.

Grbić o pracy w reprezentacji Serbii

Przed Grbiciem najważniejszy sprawdzian w roli trenera, bo już w połowie 2024 roku odbędą się igrzyska olimpijskie w Paryżu, na których Polacy będą faworytami do złota i będą chcieli przełamać "klątwę ćwierćfinałów". W rozmowie z serbskimi mediami Grbić nie ukrywa, że jego celem jest zwycięstwo na igrzyskach i jednocześnie podkreślił, że w przyszłości chciałby poprowadzić kadrę Serbii, co wcześniej wiązałoby się rzecz jasna z koniecznością rozstania z Polską.

- Chcę wygrać igrzyska olimpijskie. Przykro mi, że nie będzie to z Serbią, ale pewnego dnia... Kto wie? Zobaczymy, co będzie za jakieś dziesięć lat. Marzę o tym, by poprowadzić reprezentację mojego kraju do medalu igrzysk i być może kiedyś tak się stanie, ale nie widzę, by cokolwiek było robione, aby stworzyć pokolenie zawodników, którzy będą walczyli o najwyższe cele - powiedział szkoleniowiec reprezentacji Polski.