Nikola Grbić wprost o pracy w reprezentacji Polski. Ujawnił prawdę o swoich działaniach. W taki sposób podchodzi do siatkarzy

To był bardzo długi i wyczerpujący sezon reprezentacyjny dla siatkarzy. Wszystko podporządkowane było igrzyskom olimpijskim w Paryżu. Przed startem lipcowo-sierpniowej imprezy zastanawiano się, czy Polacy w końcu przełamią klątwę ćwierćfinałów i zdobędą medal. Po wielu latach niepowodzeń biało-czerwoni w końcu sięgnęli po olimpijski krążek. W Paryżu zdobyli srebro i choć początkowo można było czuć niedosyt, że nie jest to złoto, ostatecznie trzeba uznać to za wielki sukces podopiecznych Nikoli Grbicia. Serb po raz kolejny udowodnił, że wie, jak zdobywać medale na dużych imprezach.

Grbić o pracy w Polsce. Piękne słowa

W bardzo podobnym tonie o srebrnym medalu wypowiedział się Grbić. Serb przebywa w swoich rodzinnych stronach i znalazł chwilę, żeby spotkać się z burmistrzem i mieszkańcami Zrenjanina. - Reprezentacja Polski od wielu lat jest na siatkarskim szczycie. Dlatego fani liczyli na zdobycie złotego medalu na igrzyskach. Co prawda zabrakło nam trochę do zwycięstwa, ale i tak trzeba zaznaczyć, że odnieśliśmy historyczny sukces. Sztab i zawodnicy wykonali świetną pracę - powiedział Grbić cytowany przez serbskie media.

Tak Grbić traktuje zawodników. O wszystkim opowiedział

Selekcjoner biało-czerwonych opowiedział również o tym, jak podchodzi do pracy z siatkarzami. - Moim celem jest dawanie z siebie maksimum i jak najlepsze wykonywanie mojej pracy. Chcę wyciągać to, co najlepsze z każdego zawodnika, a co za tym idzie, budować jak najsilniejszą drużynę. Wymagam, by mój zespół zawsze zostawiał serce na boisku i robił wszystko, co jest w stanie, aby wygrywać mecze - wyznał trener reprezentacji Polski.